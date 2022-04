Egil Kristiansen spurt om langrenns-comeback: Takket nei

Da det ble kjent at begge landslagstrenerne for langrennsdamene slutter, kastet langrennssjef Espen Bjervig seg først på telefonen til den mest rutinerte av dem alle, Egil Kristiansen (56).

I GODT SELSKAP: Egil Kristiansen fikk prisen for årets trener under Idrettsgallaen i 2012. Therese Johaug (t.v.) og Marit Bjørgen fikk også pris den kvelden.

Nesten samtidig som Therese Johaug gikk inn til en knusende seier på tremila i Holmenkollen midt i mars, ble Kristiansen spurt om han kunne tenke seg å bli vurdert til en ny runde som damelandslagstrener.

– Jeg er takknemlig for at Espen spurte, det er en anerkjennelse. Men det var ikke aktuelt, sier Kristiansen til VG.

For da Bjervig ringte hadde Kristiansen allerede muntlig inngått en ny fireårsavtale med skiskytterne.

– Jeg kan bekrefte at jeg ringte Egil og spurte om han vil være med på en sonderingsprosess, sier Bjervig til VG.

I ti sesonger var Egil Kristiansen hovedlandslagstrener for Marit Bjørgen, Therese Johaug og co. Men i 2016 byttet han idrett og ble landslagstrener for skiskytterherrene.

GULLALDER: Egil Kristiansen på samling i Seiser Alm høsten 2011 sammen med Kristin Størmer Steira (f.v.), Therese Johaug, Vibeke Skofterud, Marit Bjørgen og Marthe Kristoffersen. Sistnevnte blir av mange nevnt som en av de heteste kandidatene til å bli ny landslagstrener.

VG har den siste uken skrevet at også Pål Gunnar Mikkelsplass og Trond Nystad har takket nei til å bli vurdert som ny landslagstrener for langrennsdamene.

Kristiansen mener Bjervig har en krevende jobb foran seg når han nå må ansette to trenere, samtidig som seiersmaskinen Therese Johaug legger opp.

– De må finne en person som er samlende. En trener som er til stede og lyttende, samtidig som den må bestemme når det er noe som skal bestemmes. Og de trenger kontinuitet i trenerapparatet. En som tenker langsiktig, iallfall fire år, kanskje mer, sier Kristiansen.

LETER: Langrennssjef Espen Bjervig skal ansette både hovedtrener og trener for langrennsdamene i løpet av noen måneder.

Søknadsfrist for de to stillingene, hovedtrener og trener, er satt til 18. april. Bjervig håper den nye trenerduoen er på plass før sommeren.

– Det blir en hektisk vår og forsommer. Trenerne bør være på plass til vi har første samling i juni, sier Bjervig.

Få kjenner norsk kvinnelangrenn bedre enn Egil Kristiansen. Det startet med en god del utfordringer under hans ledelse også, frem til det løsnet under OL i Vancouver i 2010. Derfra og frem til han ga seg vant Norge mer eller mindre det aller meste.

Nå må det bygges et nytt lag. Kristiansen sier de nye trenerne ikke bare må bli målt etter resultater, siden alt tilsier at resultatene kommer til å variere de neste årene. Beste norske dame bak Johaug var Maiken Capsersen Falla på 8. plass på sprinten.

– Jeg tror den ene nye treneren blir en dame. Espen er nok rimelig presset på en dame, men jeg mener det er viktigere at de velger den rette, sier Kristiansen.

Langrennssesongen avsluttes med NM på Lygna i disse dager: Lagsprint onsdag, før NM avsluttes med 5/10 kilometer fordamer/herrer fredag.