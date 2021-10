Iversen beklager til Lundby: – Et kjempebra forbilde

Emil Iversen kommer med en beklagelse etter Maren Lundbys uttalelser om vektpresset i hoppsporten.

Emil Iversen unnskylder kommentarene han kom med det.

8. okt. 2021 14:39 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har hele livet ønsket at jeg tenkte meg om før jeg pratet. Det går ikke alltid like bra. Situasjonen stiller seg annerledes og jeg beklager for det jeg sa.

Dette skriver han til Adresseavisen etter at Maren Lundby torsdag fortalte at hun ikke kommer til å delta i OL kommende vinter.

– Uprofesjonelt

Overfor NRK fortalte hopperen at hun sliter med å innfri vektforutsetningene og at hun ikke ønsker å være med på det hun kaller slankepress.

– Kroppen har blitt litt annerledes i det siste av naturlige årsaker, derfor er jeg ikke villig til å ofre hva som helst for å være på toppnivå i Beijing. Jeg vil heller ha en lang karriere. Det er vanskelig, for jeg har veldig lyst til å være skihopper. Men det blir ikke sånn i år, sa Lundby.

Beklagelsen fra Iversen kommer i kjølvannet av kommentarene han kom med da Maren Lundby annonserte at hun skulle være med på TV 2-programmet «Skal vi danse».

– For oss som er aktive idrettsutøvere, så kan vi vente med «Skal vi danse» til etter karrieren. Det kan godt hende det er noe for meg også. Men det er uprofesjonelt av en aktiv idrettsutøver å bruke tid på det. Jeg synes det er spesielt, sa Iversen til NRK den gangen.

– Imponerende

– Det aller viktigste er selvfølgelig å ta vare på seg selv. Jeg prøver å være et forbilde på det selv. Man må trives og ha det bra med seg selv for å bedrive idrett på høyeste nivå. Jeg synes det er imponerende av Maren å gå ut med sine problemer på den måten. Det står det virkelig respekt av, skriver Iversen til Adresseavisen nå.

– Hun er et kjempebra forbilde, og jeg heier på henne videre i «Skal vi danse».

Emil Iversen var ikke alene om å komme med kritikk. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sa følgende:

– Da hadde jeg kalt vedkommende ekstremt useriøs, hvis en av mine utøvere sa at de skulle være med på «Skal vi danse» i høst.

Lundby fikk støtte fra flere utøvere den gangen, blant andre skiskytterne Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold.

Til VG fredag forteller skihopperen, med OL-gull fra 2018, om mange gode tilbakemeldinger etter uttalelsene.

– Støtten har vært overveldende. Jeg har fått så mange fine meldinger og varme, som jeg setter veldig stor pris på, sier hun til avisen.