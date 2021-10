Iversen om kritikken: – Det var på sin plass

SOGNSVANN (VG) Skiløper Emil Iversen (30) fikk kjørt seg da han refset hopper Maren Lundby (27) for å delta i «Skal vi danse». Når bakgrunnen ble kjent, mener han kritikken var fortjent.

LA SEG FLAT: Emil Iversen beklager for utspillene mot Maren Lundby.

18. okt. 2021 15:45 Sist oppdatert 16 minutter siden

– Det var kjempefortjent. Det har jeg ingen trøbbel med, og det var på sin plass. Det er bra dem stiller opp og sier fra. Det er sånn det skal være. Jeg tok meg ikke nær av kritikken. Det var fortjent og jeg tok den, sier Iversen til VG.

Tidligere i høst kalte Iversen det «veldig uprofesjonelt» overfor NRK at Lundby skulle delta i TV 2-programmet «Skal vi danse» i OL-oppkjøringen.

Senere kom det frem at Lundby ikke kommer til å delta i OL på grunn av utfordringer med vekten idretten krever, og at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte. I helgen trakk hun seg også fra realityprogrammet som følge av overbelastning i foten.

Iversen fikk sterk kritikk for sine uttalelser fra flere hold, deriblant av VG-kommentator Leif Welhaven og i skiskytterne Ingrid Tandrevold og Tiril Eckhoffs podkast.

30-åringen beklaget direkte til Lundby når de nye opplysningene ble kjent.

– Jeg visste det var et lite sleivspark, men når mer info kom og Maren gikk ut slik, hadde jeg aldri sagt det jeg sa. Det var et lite stikk til hoppleiren. Jeg hadde ingen anelse om at det var slik det sto til, sier Iversen.

– Alle som kjenner meg vet at jeg slenger litt med leppa. Det var absolutt ikke vondt ment. Det ble en helt annen sak når det var andre ting bak.

Langrennssjef Espen Bjervig tok seg også en prat med utøveren sin om uttalelsene.

– Jeg pratet med Emil om det, og har vært i dialog med hoppmiljøet. Det ble veldig spisset, men det er klart vi ikke skal snakke stygt om hverandre gjennom mediene. Men jeg må si Maren svarte utrolig godt, sier Bjervig.

Iversen roser forbildet Lundby.

– Det er mange som snakker ut om den tunge tiden 10–15 år etterpå, og det er bra, men det krever veldig mye mer å snakke om det på en åpent TV-kamera. Det er noe som kan være vanskelig å erkjenne for seg selv og sine nærmeste. At hun da sier det på kamera, står det ekstrem respekt av, mener Iversen.

Han mener idretten trenger at folk står frem med utfordringer.

– Åpent og ærlig er det beste, men det er ikke alltid like lett. Rundt slike ting kan man ikke forvente at alle er det, men man må være veldig glad for dem som klarer det og tør å være det. Det står det skikkelig respekt av, sier han.