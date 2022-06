Uvanlig Klæbo-grep: Dropper flere samlinger med laget

SOGNEFJELLET (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) satser på egen høydetrening. Derfor kommer han knapt til å delta på høstsamlingene med resten av laget i VM-oppkjøringen.

EGNE VEIER: Johannes Høsflot Klæbos treningsplan skiller seg ut fra lagkameratenes denne sesongen. Her er han i diagonalgang på Sognefjellet.

– Åpenbart kolliderer noe. Jeg vet ikke helt når jeg reiser første tur til høyden, men jeg kommer ikke til å være med på så mange samlinger (med laget). Jeg har valgt at høyde er viktig for meg, sier Klæbo til VG.

Sprintlandslaget har planlagt syv samlinger før vinteren. Flere blir uten Klæbo som skal ha to-tre lengre perioder med trening i høyden uten lagkameratene før sesongen, og trolig noe rundt jul/perioden før VM i Planica.

– Om jeg får med meg én samling i løpet av høsten, skal jeg være fornøyd. Jeg kan ikke dra rett fra høyden til samling. Jeg tviler på at det blir så mange døgn med resten, sier Klæbo.

Han er eneste landslagsløper som satser så tungt på høydetrening denne sesongen. Tradisjonelt har norsk langrenn hatt stor suksess med mye høydetrening.

Fakta Høydetrening Høydetrening er utholdenhetstrening i «tynn» luft, vanligvis i høyder fra 1800–2000 til vel 3000 meter over havet. Ved opphold og trening i slike høyder vil kroppen søke å motvirke det lavere oksygentrykket ved å øke blodets transportkapasitet av oksygen fra lungene til resten av kroppen. Dette skjer gjennom økt produksjon av røde blodceller og således høyere relativt innhold av hemoglobin i blodet (høyere blodprosent), siden det er hemoglobinet i de røde blodcellene som er oksygenbærende. Kilde: Store norske leksikon. Vis mer

Therese Johaug var også eksempelvis på noen «private» høydeleir, men det er ikke vanlig at en løper har et så individuelt opplegg sammenlignet med resten av laget som Klæbo har i år.

For tiden finpusser Klæbo datoer og destinasjoner i samråd med sprinttrener Arild Monsen og trener-morfar Kåre Høsflot. Derfor kan ikke Klæbo gi et konkret svar på hvor mange av de syv lagsamlingene han får med seg, men han er klar på at det ikke blir i nærheten av alle.

I forhandlingene med Skiforbundet om landslagsavtalen var Klæbos nøkkelpunkter at han skulle få kjøre høyderegimet og at smører Frode Pedersen fortsatte. Trønderen har ikke signert avtalen, men vil gjøre det så fort han er hjemme fra Sognefjellet-samlingen.

Resten av sprintlandslaget synes det er greit at Klæbo uteblir fra samlinger, ifølge trener Arild Monsen.

– Jeg har tatt det opp med laget, og alle har sagt at de lever godt med det, men vi håper han kan være med oss en god del, sier Monsen.

SKITEST: Johannes Høsflot Klæbo og smører Frode Pedersen på Sognefjellet.

Lagets nykommer Even Northug trekker paralleller til sin bror og tidligere skikonge Petter, som var mye i høyde og ofte tilpasset eget opplegg.

– Jeg har vært med Petter på noen prosesser på hva man må gjøre for å ha giv i karrieren. Jeg skjønner godt at Klæbo vil ta en annen vei inn mot sesongen for han har vunnet absolutt alt. Det er ikke mange som skjønner hvordan det er, sier Northug og legger til:

– Skal du ha med Johannes lengst mulig, er det viktig å gi ham litt rom. Han er en del av et lag, men jeg er sikker på at han kommer til å gi av seg selv når han først er med.

Pål Golberg tror matchingen blir bra nok på samlinger uten Klæbo, fordi resten av laget også holder høyt nivå.

– Det beste er selvsagt å ha alle med, men vi har utvidet laget fra fem til seks og da er det litt mindre skjørt. Johannes skiller seg ut på noen økter, men kanskje ikke så mye som i enkelte skirenn.