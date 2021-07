Northug: – Jeg ser nå hvor kynisk og egoistisk jeg har vært

Petter Northug (35) åpner opp om soningen på rusinstitusjon.

– Akkurat nå soner jeg dommen jeg fikk rett før jul.

Northug ble tatt for råkjøring i Trysil-Elverum-området i august i fjor. Han filmet seg selv mens han kjørte, kilometermåleren viste 221 km/t. Det ble også funnet narkotika i Northugs bopel i Oslo. 35-åringen ble dømt til syv måneders fengsel.

Han snakker nå ut i et intervju på sin egen Youtube-kanal om soningen på Mestringshusene i Bolkesjø, der har han vært siden starten av februar.

Han forteller at han har lært mye de siste månedene.

– Man lærer seg selv å kjenne. Det er mange forskjellige historier her. For meg har denne pakken vært en fin skole og en god læring. Jeg sitter igjen med noe jeg kunne ønske jeg satt med for lenge siden.

Northug ble i utgangspunktet innkalt til soning ved Trøgstad fengsel. Men som VG skrev i mars, så søkte Northug og fikk innvilget soning ved Mestringshusene i Bolkesjø.

– Det har ikke vært vondt, men det har vært skummelt og uvant. Jeg har ikke vært vant til å snakke om følelser. Livet mitt har bestått av tunnelsyn og kun det å prestere.

Mye av det handler om hvilke valg som har blitt tatt etter karrieren, forteller han videre. Nå har han fått svar på mye og tror det blir «lettere å forholde seg til Petter etter dette».

– Jeg sitter igjen med vanvittig mye. Jeg ser nå hvor kynisk og egoistisk jeg har vært. Jeg har ikke vært tilstedeværende i familien min. Alt handlet om meg selv. Det har fulgt med seg en del ulemper. Mange har forsøkt å kontrollere meg, noe som har gjort at jeg ikke har styrt min egen hverdag. Det har nok ført til irritasjon. Slike ting har jeg sett i et annet perspektiv nå, sier Northug, som er klar på en ting:

– Jeg må bli sjef i eget liv. Ingen andre skal styre mitt liv. Det har jeg lært mye om, for det har vært problemet som har skapt mye irritasjon jeg ikke har delt med andre.

– Hvorfor har du gått på smell etter smell?

– Det er nok søken etter det ekstreme, enten det har vært toppidrett eller festing. Jeg har lært at det er slik jeg har vært. Nå må jeg finne en balanse i livet, og ikke søke det ekstreme hele veien. Det har både vært suksessen og utfordringen min.

Northug innrømmer at jobben er langt fra gjort. Han skal fortsette å ha dialog med apparatet som har behandlet ham.