Her er ski-bildene som opprører Valnes: – Ufattelig at det kan skje

PLANICA (VG) Langrennsprofilen Erik Valnes (26) kom sent torsdag kveld med en helt ny forklaring på hvorfor VM-sprinten endte i fall og exit i semifinalen.







24.02.2023 04:35

Valnes følte han hadde sitt livs dag, men så gikk det galt før han fikk kjempe om medaljene.

De aller fleste trodde Norges sprintstjerne falt fordi han klønet det til ved å tråkke på sine egne ski - og på den måten felle seg selv.

Men når VG tar kontakt med 26-åringen – trolig den mest skuffede sammen med lagkompis Håvard Solås Taugbøl i VM-anlegget torsdag – forteller Valnes en annen historie.

– Jeg har blitt litt klokere siden jeg gikk gjennom pressesonen, forteller Valnes.

Han trodde selv han fikk «en kakk» bak på skien av en annen løper, som gjorde at han krysset skiene og på akrobatisk vis trynet i den løse snøen i Planica.

– Jeg ville ikke skylde på noen andre, men da jeg så TV-bildene igjen, så er den skien faen meg knekt fra før. Du ser det dersom du spoler på bildene. Tuppen vibrerer. Du ser at den er knekt fra før av, sier Valnes, som har satt smørere og servicefolk på saken for å undersøke hva som kan ha skjedd.



MYE FØLELSER: Erik Valnes lot følelsene gå ut over skia etter fallet.

– Hva tenker du om at noe sånt skjer i en VM-sprint?

– Man kan si at uhell skjer, men dette her er ikke innenfor den kategorien. Det er eurojackpot. Det er ufattelig at det skjer. Jeg skjønner det ikke.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen gir eleven støtte i sin teori.

– Det er helt utrolig og, ja, ufattelig at det skjer.

Valnes var knust etter rennet. Han svarte stort sett at «det kan du tenke deg» på spørsmål om hvordan det var å ryke ut altfor tidlig. For Valnes vant prologen foran VM-gullvinner Johannes Høsflot Klæbo. Alt stemte, han tenkte ikke engang på taktikk, fordi dagen var såpass god.

Så snudde naturligvis alt med fallet.

Han kastet den ene knekte skien i raseri.

– Jeg er generelt en sindig fyr som liker å ta ut energien min med to ski og staver. Men dette er en stor anledning, jeg får ikke muligheten til å bruke alle kreftene for å vise hvor god jeg er. Det bare koker over. Det var ganske naturlig å få sendt skien inn i reklameskiltene.

Valnes sier han er svært usikker på hva som skjer videre i mesterskapet.

– Jeg har ikke lyst til å gå på ski nå, sier han når VG spør om hans tanker rundt lagsprinten som kommer allerede søndag.

Den går trolig sprintsølvvinner Pål Golberg sammen med Klæbo.

– Jeg kan kanskje steppe inn for noen, sier han.

Trener Arild Monsen sier at Even Northug, Sivert Wiig og Håvard Solås Taugbøl reiser hjem fra VM på lørdag.

– Alt kan skje med sykdom og så videre, så Valnes blir i VM-leiren inntil videre.