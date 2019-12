Franske Lucas Chanavat tok kommandoen i sprintfinalen med Johannes Høsflot Klæbo lurende bak.

De fleste forventet et «Klæbo-rykk» i siste motbakke, men det kom aldri. Dermed gikk trønderen inn på oppløpet bak franskmannen.

Klæbo satte inn et ekstra gir, og da hadde Chanavat lite å stille opp med.

Dermed ble det nok en seier til Klæbo. Det var han 30. verdenscupseier i karrieren.

– Det var en tøff kamp, men det var veldig kult, sier Klæbo til arrangøren etter rennet.

Overraskelse på tredjeplass

Håvard Solås Taugbøl var den store overraskelsen i sprintfinalen. 26-åringen vant et sterkt semifinaleheat.

Enda mer imponerende var at Taugbøl klinket til med en tredjeplass i finalen. Da rant gledestårene ned kinnet til 26-åringen.

– Han er nok dagens gladeste gutt, kommenterte Petter Northug på TV 2-sendingen.

– Jeg tror alle i Norge er veldig glade i dag, sa Klæbo.

Northug var tydelig imponert av det han så. I 2018 ble den tidligere skistjernen slått av Taugbøl i et norgescuprenn. Da ble han for sterk under en sprint på Gålå.

I finalen hadde Taugbøl selskap av Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo, Richard Jouve, Lucas Chanavat, Federico Pellegrino og Teodor Peterson.

Geir Olsen

Ustjugov utslått

Allerede i kvartfinalen røk den russiske stjernen Sergej Ustjugov ut. 27-åringen kom sist i heatet og måtte overraskende se resten av sprinten fra sidelinjen.

Finn-Hågen Krogh, Pål Golberg og Mattis Stenshagen klart ikke å kvalifisere seg til utslagsrundene fra prologen.

Dermed gikk finalerundene med Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar.