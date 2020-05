Den svenske avisen har intervjuet Pierre Mignerey, renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS), om den til nå hemmeligholdte maskinen. Han forteller at arbeidet går som planlagt, og at en prototyp skal være klar tidlig i sommer.

– Teknisk sett er vi klare. Vi har alt under kontroll. Utviklingen av testmaskinen går helt etter planen. De gjør en masse tester nå, og resultatene er veldig lovende, sier Mignerey til Expressen.

FIS-toppen vil ikke dele bilder av maskinen eller oppgi kontaktinformasjon til det tyske selskapet som utvikler den. Såpass hemmelig er skisportens nyvinning.

Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Ikke avklart

FIS vedtok i november et totalforbud mot bruk av fluorprodukter på skiene fra kommende sesong. Det skjer etter avsløringer om hvor helsefarlig fluorsmurningen er.

Samtidig kunne ikke avgjørelsen spikres helt før man har en kontrollfunksjon mot juks. Planen er at testmaskinen skal kunne tas i bruk allerede til vinteren, og at den skal kontrollere samtlige skipar som brukes i konkurranser. Men det er ennå ikke klart hva som skjer med utøvere som eventuelt skulle bli fersket.

– Det er ikke bestemt ennå. Vi jobber akkurat nå med å bestemme reglene og hvilke konsekvenser det blir for løpere som forsøker å gå med fluorsmurning, sier Mignerey.

Kommende mandag ventes den endelige beslutningen fra FIS-styret om hvorvidt det blir fluorforbud eller ikke fra kommende sesong.