FONT-ROMEU: Med en slik ballast var det ikke enkelt å gå inn i en ny sesong. Hva kunne toppe to OL-gull? Hvordan skulle han kunne følge opp dette?

Han hadde vært OL-debutant, han hadde aldri tatt mesterskapsmedalje. Han kom på mange måter fra det ukjente og helt til det øverste trinnet en idrettsutøver kunne nå. Det kunne fort blitt en historie om en stor nedtur.

Såkalt stang ut

Det ble det. I hvert fall hvis vi VM i Seefeld sist vinter skal være målestokk. Han var ikke helt i form og fikk bare gå den avsluttende femmila. Det ble femteplass.

– Det blir feil å si at det har vært dårlig sesong. Det har det ikke vært. Men samtidig var det litt stang ut. Og når de andre på laget presterer så bra som nå, så ser det litt dårligere ut enn det var, fortalte han Aftenposten da det norske landslaget var på samling i Font-Romeu i Pyreneene tidligere i høst.

Fakta: Sesongåpning langrenn Tradisjonen tro starter den norske langrennssesongen på snø med Beitosprinten på Beitostølen. Her er de viktigste begivenhetene før jul. Beitostølen, nasjonal åpning: 22. november: Sprint menn og kvinner 23. november: 10 km klassisk kvinner, 15 km klassisk menn 24. november: 10 km fri kvinner, 15 km fri menn Verdenscupåpning i Ruka, Finland (minitour) 29. november: Sprint kvinner og menn 30. november: 10 km klassisk kvinner, 15 km klassisk menn 1. desember: 10 km jaktstart fri, kvinner og 15 km jaktstart fri. menn Verdenscup Lillehammer 7. desember: 15 km skiathlon kvinner, 30 km skiathlon menn 8. desember: stafett kvinner og menn Verdenscup Davos 14. desember: Sprint fri, kvinner og menn 15. desember: 10 km fri kvinner, 15 km fri menn Verdenscup sprint i Planica 21. desember: sprint fri kvinner og menn 22. desember: Lagsprint kvinner og menn

Fakta: Simen Hegstad Krüger Født: 13. mars 1993 (25 år) Klubb: Lyn Ski Kommer fra: Oslo Meritter: OL-gull på 30 km m/skibytte (2018), OL-gull på stafett (2018), OL-sølv på 15 km fristil (2018). Har flere medaljer fra NM, junior-VM og U23-VM Verdenscupen: Hart startet 58 renn. Har vært på pallen 6 ganger og har en seier. Den kom 16. desember 2017 på 15 kilometer fri i Ulricehamn

Og han har veldig god støtte i de faktiske tallene som viser at det var en langt jevnere skiløper som viste seg frem forrige sesong.

Han ble nummer fire i verdenscupen sammenlagt. Sesongen 2017/18 ble han nummer 14.

Han ble nummer tre i Tour de Ski sammenlagt. Året før gikk han ikke konkurransen.

– Det er mange som mener at jeg ikke hadde en god sesong. De mener at jeg er en god skiløper som burde gått enda fortere. Men jeg sitter med en følelse om at det gikk ganske bra, sier han.

Berit Roald

I skyggenes dal

Hans store problem var på mange måter egne lagkamerater. Han har rett og slett havnet i skyggen av andre norske løpere på et landslag med en utrolig suksess denne sesongen. Trener Eirik Myhr Nossum er enig med sin egen løper.

– Det er klart han huskes best for at han tok OL-gull på første forsøk, men jeg er ikke enig i at han hadde en lurvete sesong. Han hadde sin klart beste verdenscupsesong. Uflaks for ham var at hele laget hadde en god sesong, sier treneren med stor suksess.

Til tross for at han selv og treneren snakker om at det var en fin-fin sesong, så drar 26-åringen fra Oslo frem «revansj»-begrepet.

– Jeg skal ikke skru ned forventningene. Jeg har veldig lyst å få det til til vinteren. Jeg er jo litt revansjelysten. Det var mye bra sist vinter, men det var litt stang ut. Jeg har lyst å være det kneppet bedre som gjør at det blir stang inn til vinteren.

Tore Meek / NTB scanpix

Tour-suksess

Han står foran en sesong uten mesterskap. Med forrige sesongs Tour de Ski relativt friskt i minne, så har han sett seg ut den konkurransen som et stort sesongmål.

– Dersom det er 30 kilometer med skibytte og 15 kilometer fri skal jeg være en å regne med helt i teten, sier han.

Han har gjort noen justeringer i treningsopplegget foran denne sesongen.

– Jeg har skrudd opp mengden litt.

Det kan ha virket allerede. Da verdenseliten møttes til motbakkeløp på rulleski Lysebotn opp under Blink-festivalen, var Krüger påskrudd.

Akkurat den konkurransen var fryktelig tung. Både jeg og Hans Christer Holund (ble nummer 2 her – journ.anm.) er god på denne typen konkurranse. Det handler nok mer om det enn at det er dette som viser at vi er gode til vintere. Det svaret får jo naturligvis ikke før vi konkurrerer på snø.