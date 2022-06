Forbundet stoppet ski-kometens avtale: – Det var ubehagelig

SOGNEFJELLET (VG) Marte Skaanes (25) bodde hjemme, opplevde et tøft sponsormarked og hadde omtrent ingen private avtaler våren 2021. Så fikk hun napp og sikret seg noen kjært tiltrengte kroner. Trodde hun.

LOVENDE: Marte Skaanes, her på sin første samling som eliteløper i langrenn under forbundets samling på Sognefjellet.

Riktignok smiler Skaanes fra øre til øre under langrennslandslagets første samling for året på Sognefjellet.

Etter en råsterk sesong fra start til slutt forrige vinter kjempet hun seg inn på elitelaget med alle de fordeler som følger med.

I sterk kontrast til situasjonen som rekruttlandslagsløper for ett år siden. Da var den ganske fortvilende.

– Ubehagelig

Sist sesongs komet bak Therese Johaug i norsk distanselangrenn for damer tar VG med tilbake til en tid der hun langt på vei trodde hun hadde signert og fått i orden en sponsoravtale med selskapet Uno X-mobility.

Selskapet som fra før av sponser Johannes Høsflot Klæbo og sykkellaget med de gjenkjennbare oransje sykkeldraktene.

I stedet endte hun opp med å måtte avbryte hele avtalen som var så godt som ferdigsignert.

– For min del så synes jeg det var ubehagelig. Fordi jeg følte jeg ikke hadde gjort noe galt. Jeg var fersk og kunne ikke reglene helt, sier Skaanes til VG.

NM-SØLVVINNER: Marte Skaanes (venstre), her sammen med Therese Johaug og bronsevinner Maren Wangensteen under 10 kilometer i NM i Harstad i mars.

– Et lyspunkt

25-åringen har et kjent langrennsnavn. Hun er datter av tidligere VM-gullvinner i stafett fra 1991, Øyvind Skaanes, og fikk sitt store gjennombrudd sist sesong.

Hun fikk kanskje litt ekstra oppmerksomhet for både åttende- og niendeplassen i Holmenkollen og Falun fordi hun var nærmere Therese Johaug enn stort sett alle andre landslagsløpere.

Men NRK-ekspert Torgeir Bjørn har dette å si:

– Det blir ofte snakket om manglende resultater på damesprint i Norge. Men faktum er at utfordringen med å rekruttere gode distanseløpere er minst like stor. Der kommer Marte Skaanes inn som et lyspunkt.

Og med NM-sølv i Harstad, kun slått av Johaug, var det så godt som ingen som tvilte på at hun skulle på landslaget.

Slik ble det også.

ROSER SKAANES: NRK-ekspert Torgeir Bjørn, her under et skytestevne i Fredrikstad i fjor.

Konkurrerende selskaper?

Men situasjonen var altså annerledes for ett år siden.

Under parolen «morgendagens helter» er det Equinor, som driver med olje- og gassutvinning, som er hovedsponsor for Norges nest beste skiløpere.

Med en slik avtale med forbundet følger noe som kalles «bransjeeksklusivitet», som kort fortalt betyr at ingen utøvere på rekruttlandslaget kan inngå avtaler og profilere konkurrerende selskaper til Equinor.

Ifølge Skiforbundets regelverk gjaldt dette også Uno X, selv om deres kjernevirksomhet er utenfor områdene gass- og oljeutvinning.

De driver med lynlading for elbiler, ubetjente drivstoffanlegg og Svanemerket bilvask. Det var bilvaskdelen Skaanes var tenkt å ha en ambassadørrolle for.

Ragnhild Haga, Julie Myhre, Marte Skaanes , Anna Svendsen, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold, Anne Kjersti Kalvå, Anna Svendsen , Helene Marie Fossesholm, Lotta Udnes Weng og Ane Appelkvist Stenseth under presentasjonen av de nye landslagene for langrenn.

– Ikke sånn at alle bare åpner lommeboken

Avtalen mellom partene måtte gås gjennom av forbundet. Der fikk hun beskjed om at avtalen ikke kunne godkjennes.

– Jeg måtte gå tilbake til dem (Uno X) og si at jeg hadde dummet meg ut. Jeg trodde det var innafor, men det var det ikke, sier Skaanes.

Det fikk konsekvenser, blant annet at hun for eksempel ikke fikk råd til å lease bil for å komme seg til samling eller skirenn.

– Enkelt og greit lette min egen treningshverdag. Det ble det ikke noe av. Jeg fikk ikke napp noen andre plasser, heller, sier Skaanes, som beskriver sponsormarkedet for en utøver på sitt nivå:

– Det er ikke sånn at alle bare åpner lommeboken og sier «forsyn deg» når du bor i Trondheim. Mange her i byen er gode i idrett. Det skal være interessant for begge parter og man vil jo gi noe tilbake. Det var kjipt å ikke få en sponsor når det for en gangs skyld var noen som sa ja. Men jeg aksepterer det jo og forstår skiforbundet, sier Skaanes.

Klæbo-sponsor reagerer

Daglig leder i Uno X Mobility, Vegar Kulset, bekrefter at de i fjor fikk en forespørsel fra en løper på rekruttlandslaget og at det i sponsorsammenheng var snakk om et lite beløp.

Kulset påpeker at de samarbeider med Johannes Høsflot Klæbo fra før av og mener de kanskje har Nordens sterkeste sponsorkonsept med deres sykkellag.

– Så det forelå definitivt hverken behov eller planer om å bruke en rekruttløper i langrenn kommersielt, sier han og fortsetter:

– Vi svarte bare ja til en sympatisk henvendelse, og skrev en svært enkel avtale med utøveren som ambassadør for Uno-X Svanemerket bilvask.

REAGERER: Vegar Kulset i Uno X Mobility, her fra en presentasjon i 2018.

Han forteller at Skiforbundet ikke kunne godkjenne avtalen på grunn av en bred bransjeeksklusivitet.

– Equinor må selv få svare på hvorfor de krever en så bred og tilsynelatende irrelevant bransjeeksklusivitet, men jeg håper i alle fall at Skiforbundet forklarer Equinor at det kan være nokså krevende for «morgendagens helter» å finansiere sin satsing, og at omfattende bransjeeksklusiviteter ikke gjør det enklere å finne private støttespillere.

Sissel Rinde, kommunikasjonsdirektør i Equinor, har ikke noe å tilføye utover forbundets kommentarer i saken.

– Ikke mulig

Langrennssjef Espen Bjervig svarer nemlig slik på Kulsets utspill:

– Nå er Equinor hovedsponsor for junior- og rekruttlandslaget. De har bransjeeksklusivitet på bensinstasjoner fordi mange av deres konkurrenter har det. Det er naturlig, mener han og fortsetter:

– Jeg skjønner jo at Uno X ønsker å profilere seg på Skaanes, som er en kjempeløper for fremtiden. Men i fjor, da hun var på rekruttlandslag, da var det ikke mulig. Når hun ikke er det i år, så er det mulig.

FRA NEI TIL JA TIL SKAANES: Langrennssjef Espen Bjervig, her under landslagenes første samling på Sognefjellet.

– Veldig glad

For da det ble opprykk til elitelag endret alt seg. Nå går hun rundt med selskapets merke på brystet og sikrer seg uvurderlige kroner i banken.

Kanskje kan hun endelig flytte ut hjemmefra.

– Jeg tok kontakt på nytt igjen da jeg skjønte at det ble landslagsplass og det kunne bli mulig. Jeg er veldig glad de ønsket det og at jeg fikk vist at jeg virkelig ønsket å jobbe med dem etter tabben min i fjor, sier Skaanes.