Tønseths mentor: – Beskjeden var den tøffeste han kunne få

Selv om Didrik Tønseth løp raskere enn noen gang i Bymarka forrige uke, vil ikke Trond Nystad friskmelde eleven sin.

Didrik Tønseth satte løyperekord på Bråtesten sist uke med ti sekunder. Selv om skiprofilen fra Byåsen viser gryende form, vil ikke mentor Trond Nystad friskmelde eleven sin.

– Vi begynte med blanke ark. Først måtte vi få gutten i vater og tilbake i normal fysisk form. Han fikk et smertefullt pensum.

Det sier Trond Nystad til Adresseavisen. Det er tre måneder siden han ble presentert som Didrik Tønseths mentor og rådgiver.

Beskjeden i Nystads pensum var krystallklar:

– Han måtte trene mye mindre. Beskjeden var den tøffeste han kunne få. Ingen toppidrettsutøvere liker å få en slik beskjed. Men vi måtte få kroppen til å fungere igjen.

To valg

Ifølge Nystad hadde Tønseth to valg etter at han mistet landslagsplassen: Legge opp eller ta drastiske grep.

– Han har ikke alltid vært flink nok til å ta de riktige avgjørelsen. Nå ble han tvunget til å være mer konservativ om han skulle få orden på problemene. Så langt har det fungert bra, men vi får se hvordan det utvikler seg. I mine øyne er han ikke helt friskmeldt ennå. Men han viser noen positive tegn.

– Så langt har det fungert bra, men vi får se hvordan det utvikler seg. I mine øyne er han ikke helt friskmeldt ennå, sier mentor Trond Nystad om Tønseth.

Problemene til Tønseth dukket opp for et par år siden. Under åpningshelga på Beitostølen i november 2019, smadret han resten av norgeseliten og gikk til topps på 15-kilometeren i klassisk stil. Da 30-åringen kort tid etterpå kom hjem fra EM i terrengløp i Portugal, ble han syk.

Siden har det vært flere spørsmål enn svar for Tønseth. Adresseavisen har spurt landslagsledelsen og Tønseth en rekke ganger om hva som har vært årsaken til problemene, men ingen vet hva som har gått galt. I vår mistet han landslagsplassen.

Trond Nystad (her sammen med Vidar Løfshus) sier Tønseth må unngå å ta dumme feilvalg i ukene og månedene som kommer.

Må unngå dumme feilvalg

Et av de positive tegnene er rekordløpet på Bråtesten forrige uke. Tønseth knuste Johannes Høsflot Klæbo og Sindre Bjørnestad Skar på det fem kilometer lange motbakkeløpet i Bymarka. Attpåtil satte han ny løyperekord med ti sekunder, noe han selv trodde var umulig.

– Jeg er ikke overrasket. Didrik har jeg kjent lenge, og han er kapabel til det meste. Han er en ekstremt dyktig idrettsutøver. Dette er et tegn på at formen er i vater. Nå handler det om å unngå å ta dumme feilvalg, sier Nystad.

30-åringen drømmer om å kvalifisere seg til OL i Beijing kommende vinter.

Han er ikke til stede i Tønseths treningshverdag. Det er det kompis og NTNU-student Einar Moxnes som er. I tillegg samarbeider Tønseth tett med NTNU.

– Han trengte hjelp til å bli sett i kortene. Didrik vet hva som skal til, men det var på tide at noen var enda mer kritiske til avgjørelsene hans. Vår oppgave er å kvalitetssikre alt som gjøres og de avgjørelsene som tas, sier Nystad.

– Kan være ubekvemt

En sentral del av jobben til Nystad er å tråkke på bremsen:

– Det er ikke nødvendigvis komfortabelt å bli holdt tilbake. Det kan være ubekvemt for Didrik, men han har reagert positivt. Å trene er ikke vanskelig, men å lytte til kroppen og være ærlig er verre.

Einar Moxnes og Tønseth sammen i Granåsen i sommer. Duoen har et nært og godt samarbeid, ifølge Tønseth selv.

Etter Bråtesten sa Tønseth til Adresseavisen at han har gitt fra seg hele styringa og lytter til dem rundt seg. Han sa også at oppfølgingen var bedre enn noen gang.

– Det er helt avgjørende at han vil bli sett i kortene. Nå hadde ikke Didrik noe valg, samtidig har han latt oss få lov til det. Det er ikke gitt at det fungerer, men det gjør det for oss, sier Nystad.

Tønseths mentor mener eleven har en god sjanse til å slå seg inn i OL-diskusjonen på Beitostølen om halvannen måned.

– Men i Norge er det brutalt. Det er mange som er kapabel til å kvalifisere seg til OL. Det blir vanskelig, men Didrik har en fordel. Han er veldig god i høyden.

Skal Tønseth nå målsettingen om en OL-plass, må trønderen imponere stort allerede på Beitostølen. Første konkurranse er sprinten fredag 19. november, før det blir 15-kilometer både lørdag (klassisk) og søndag (fristil).