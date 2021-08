Klæbo om sveisen: – Får tvangstanker

SJUSJØEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) har fått mye oppmerksomhet på grunn av sin nye stil, men i OL våger han ikke å stille med langt hår.

LAR HÅRET GRO: Johannes Høsflot Klæbo har ikke klippet seg siden VM i Oberstdorf. Den nye stilen får oppmerksomhet. Her på Sjusjøen tirsdag 10. august.

– At det legges merke til og at mediene skal skrive om det, det har ingen verdens ting å si for min del. Det er bare artig. Om folk vil lese om det, så vær så god. Men jeg gjør det ikke for å få oppmerksomhet på håret, sier Klæbo til VG.

I likhet med Erling Braut Haaland og en rekke andre idrettsutøvere har han latt håret gro.

24-åringen har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier for stadig lenger hår. Adresseavisen dro på med en sak om frisører som hyller Klæbos nye stil.

– Dette er så kult, Klæbo. Og en sveis som virkelig er i vinden blant menn nå om dagen. Dette synes jeg passer han veldig godt og det er skikkelig mann. Jeg syns han bør dra på med litt skjegg også. Da er vi der, sier frisør Siv Oldervik i Stas hår og bryn i Trondheim til Adressa.

Denne uken var Klæbo mentor på «Morgensdagens Helter»-samling blant norske og internasjonale langrennstalenter. Men før sesongstart i Finland i slutten av november faller de stadig lenger lokkene.

Det handler om luftmotstand og detaljer på tiendelsnivå.

– Jeg har noen tvangstanker på slike ting, så får se om jeg klarer å stå imot tvangstankene. Det er på detaljnivå, det trenger jeg ikke på Toppidrettsveka, sier Klæbo og ler.

Toppidrettsveka samler de beste langrennsløperne til rulleskirenn på Hitra og i Aure neste uke.

Selv om trening og OL i Beijing neste år står i fokus, så innrømmer han lett at han syns det er litt artig med hår.

– Uansett hva man gjør i verden, så er den største faren man gjør å bli fornøyd og ikke gjøre den jobben som kreves. Nå er det ikke sånn at jeg har vært superfornøyd med håret mitt og alt det der, men jeg tenker: Har det noe å si å prøve noe nytt? Jeg har hatt så langt hår, og nå har jeg spart så lenge og det er covid, så jeg kan like godt spare litt til, sier Klæbo som tok tre VM-gull i Oberstdorf sist vinter.