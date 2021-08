TV 2 avslører Northug-planer

Den tidligere skikongen får mye TV-tid utover vinteren.

Petter Northug skal om kort tid legge en plan sammen med TV 2 for vinteren og hans videre karriere i kanalen.

Nå nettopp

– Vi skal sette oss ned med Petter nå i slutten av august og legge en plan for vinteren og videre karriere i TV 2.

Det sier kanalens sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til Adresseavisen. Etter fengselsdommen han fikk i fjor, har det vært uvisst hvordan det skulle bli med hans rolle i TV 2.

Northug var sentral i TV 2s sendinger fra Seefeld-VM i 2019 og var i fjor programleder for Landskampen på samme kanal. På grunn av den alvorlige hendelsen som fant sted like før premieren på Landskampen, valgte TV-kanalen å tone ned fokuset på Northug som programleder. Det bekreftet TV 2 til Kampanje.

TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand sa til samme nettsted i fjor høst at det nok ville ta tid før man fikk se 35-åringen som programleder igjen.

– På et godt sted nå

Torsdag var Petter Northug til stede i Toppidrettsveka på Hitra for å gå 55-kilometeren på rulleski. Etter løpet, der han ble nummer 65 i herreklassen, snakket han ikke med pressen.

– Vi opplever at han er revansjelysten, offensiv og på et godt sted nå. Vi vet jo hva Petter kan bidra med når han er der han skal være, og gleder oss til fortsettelsen, sier TV 2-redaktøren og sier planen er at Northug fortsetter som ekspert for kanalen fremover.

– Som skiekspert har han unik erfaring og autoritet, og sammen med Marit Bjørgen og Petter Skinstad har vi en knallsterk TV 2-trio i langrennssatsingen vår.

Norges Skiforbund har solgt TV-rettighetene for alle skirenn som arrangeres i Norge til NRK. NRK og TV 2 er imidlertid enige om å dele alle verdenscuprenn mellom seg. Avtalen gjelder fra sesongen 2021/2022 til og med sesongen 2025/2026.

Petter Northug var på plass i Toppidrettsvekas første konkurranse på Hitra torsdag ettermiddag.

Dømt til syv måneder fengsel

Fjorårets konkurranse på Hitra i Toppidrettsveka fant sted dagen før Northug holdt sin pressekonferanse i Trondheim. Altså dagen før den abdiserte skikongen innrømmet at han slet med et alvorlig rusproblem.

Like før jul ble Northug dømt til syv måneder ubetinget fengsel og tap av førerretten for alltid under en rettssak i Oslo tingrett. Han ble dømt etter siktelsen som omhandlet villmannskjøring i høye hastigheter og narkotikalovbrudd.

Northug skulle egentlig sone dommen ved Trøgstad fengsel, men fikk innvilget sin søknad om å sone ved Mestringshusene i Bolkesjø.

Også i 2014 ble Northug dømt til fengsel. Den gangen etter å ha kjørt bil og kollidert med en promille på 1,65. Han ble dømt til 50 dagers fengsel og sonet straffen med fotlenke.

35-åringen fra Framverran dominerte i skisporet i en årrekke. Totalt ble det 13 VM-gull og to OL-gull. Han la opp som toppidrettsutøver 12. desember i 2018.