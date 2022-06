Russer vil lokke Klæbo med 10 mill.

Johannes Høsflot Klæbo (25) og de andre norske ski-essene har ikke lyst til å se russerne i skisporet til vinteren. Nå vil en tidligere OL-mester friste Klæbo med 10 mill. kroner for å gå mot russerne.

SKISTJERNE: Johannes Høsflot Klæbo på samling på Sognefjellet nylig.

Det er den tidligere dopingdømte langrennsløperen Jevgenij Dementijev som kommer med disse uttalelsene i et intervju med Sport Ekspress.

OL-vinneren fra 2006 mener at russerne bør starte en egen ski-liga. Uten at han sier det rett ut, er det tydelig at den skal være på siden av FIS (det internasjonale skiforbundet).

– Vi må lage en liga som NHL, som ville være kul og attraktiv, og tiltrekke alle andre skiløpere i verden. Vi må tenke på hvordan vi best kan gjøre det. La oss tilby den samme Johannes Høsflot Klæbo en million euro for å være med i ligaen og se hvordan hans interesser og uttalelser blir etter det, sier Dementijev til Sport Ekspress.

Høye lønner i fotball

Han forklarer ikke nærmere hva han mener med det siste, men det er naturlig at han tenker på Klæbos mange kritiske uttalelser etter at Russland invaderte Ukraina.

– Så lenge et land går til krig mot et annet, mener jeg at de selvsagt ikke skal få stille til start i internasjonal idrett, gjentok Klæbo under samlingen på Sognefjellet.

– Jeg vil jo alltid ha de beste på startstreken, men slik situasjonen er nå, så må det skje noe før russerne kan komme tilbake, sa trønderen.

Jevgenij Dementijev viser til at russiske fotballklubber betaler sine spillere ekstremt mye og at det samme derfor burde være mulig i langrenn.

Russere og belarusiske løpere er inntil videre utestengt fra verdenscupen i langrenn, og i helgen kom nyheten om at de også utestenges fra langløpsserien Ski Classics til vinteren.

Utestengt

Samarbeidsorganisasjonen Worldloppet vedtok på et møte i Mora en uttalelse som støtter utestengelsen av russiske og belarusiske løpere også kommende sesong. Dementijev var med i Ski Classics-renn så sent som sist vinter.

– Vi er lei av å snakke om urettferdigheten. Russere har igjen skylden for alt, sier Dementijev - og hevder at utestengningen fra Ski Classics bare gjelder russiske lag og at russiske løpere derfor kan delta for lag fra andre nasjoner.

Men ideelt sett vil han altså ha en egen liga - og mener at den kan lykkes:

– Se på Ski Classcis - det er 10-årsjubileum. I begynnelsen var det få som trodde på denne serien. Men de har blitt populære. Og vi har en nasjonal TV-kanal som kan vise dette.