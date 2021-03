Før neste superduell er det ett ord som gjelder

OM LANGRENN: Simen Hegstad Krüger vant «Kollen-femmila» i sveitsisk fjellidyll. Nå er det ett ord som gjelder for norske gullhåp i OL.

14. mars 2021 14:30 Sist oppdatert 6 minutter siden

Tåken lå tett over Frognerseteren i morgentimene. Det var som normalt.

Men det var ingen teltleirer å se den andre søndagen i mars. Det var mot normalt.

Koronapandemien satte en stopper for årets Kollen-helg og rennene ble flyttet til Engadin-dalen.

Heidi Weng vant tremila, Simen Hegstad Krüger spurtet inn til seier på femmila, mens Johannes Høsflot Klæbo slo rivalen Aleksandr Bolsjunov i kampen om fjerdeplassen.

Thats it. Det er over åtte måneder til vi får se neste duell mellom Klæbo og Bolsjunov på snø. Den merkelige langrennssesongen er over.

Nå løftes blikket mot en viktig OL-sesong.

Fakta Høydetrening Trening i høyden (såkalt tynnere luft) fører til at kroppen produserer flere røde blodlegemer. Dermed skal blodet, når den kommer ned på lavere høyde, være i stand til å transportere oksygen til muskulaturen mer effektivt. Det anbefales at man oppholder seg og trener på høyder over 2000 meter i minst tre uker for å få en slik effekt. Norsk langrenn har ofte hatt tre slike lange samlinger i høyden forkant av sesongen. Hovedbase for disse samlingene har vært Seiser Alm, Livigno/Stelvio og Val Senales. Vis mer

Nå blir det OL i høyden

Norske skiløpere har forsynt seg grovt i de senere mesterskap.

Vi syntes nesten det ble ubehagelig mange norske gull i 2018-OL.

Vi trodde heller ikke det var mulig å toppe Seefeld-VM i 2019.

Men jo da, de norske dominerte i skisporet også i Oberstdorf-VM to år etter.

Da er det vel bare å innkassere et nytt, norsk gullrush i Beijing om 11 måneder?

Nei, så enkelt er det ikke.

Et ski-VM på 750 meters høyde i Oberstdorf er en helt annen øvelse enn OL i Zhangjiakou-området der løypene ligger 1000 meter høyere.

Ingen av dagens aktive norske løpere har gått mesterskap i så ekstrem høyde.

Vi må tilbake til Salt Lake City-OL i 2002, der løypenes høyeste punkt lå 1799 meter over havet, for å finne noe som ligner.

Skiskytter Ole Einar Bjørndalen mer eller mindre bodde i høyden i årene før. Han ble kronet med fire OL-gull.

Langrennsløper Bente Skari hadde nærmere 100 dager i høyden året før samme OL. Hun ble belønnet med gull på 10 kilometer klassisk.

De to nevnte gjorde det som var veldig riktige valg for dem.

Nå må også dagens aktive gjøre valg som er riktige for dem.

Må være akklimatisert

De må selvfølgelig treffe med riktig trening i lavlandet, riktig restitusjon, riktig smurning og riktige ski.

Men før Beijing-OL er det ett ord som blir ekstra viktig for Johannes Høsflot Klæbo og andre norske gullhåp: Akklimatisering.

Jo flere døgn i høyden, desto større sjanse for gull.

Hvis ikke er det fare for å gå på smeller. For i høyden er det mindre oksygen å ta av, du puster tyngre.

Oppskriften til det norske skieventyret på tidlig 90-tall var flere lange treningsperioder på rundt 2000 meters høyde i Seiser Alm, Val Senales eller Livigno.

Gjerne tre lange bolker på tre uker.

Og det er på det nivået mange norske utholdenhetsutøvere ønsker å være for å treffe formen i OL, selv om det ikke finnes en fasit på høydetrening.

Konkurranser i høyden kan gi rare utslag. Det er noen det fungerer bedre for enn andre.

Vi mennesker er jo skapt forskjellig.

Forsmak i 1800 meters høyde

Helgens verdenscupavslutning ga en liten forsmak på hva som kan komme. Rennene i Engadin-dalen gikk i rundt 1800 meters høyde.

Lørdag var en oppvisning signert Aleksandr Bolsjunov. Han har for eksempel vært mye mer i høyden det siste året enn Klæbo og de norske utøverne.

Russerne har reist mer, de norske har holdt seg mer hjemme på grunn av koronapandemien.

Men dagen etter, på samme høyde, fikk Bolsjunov juling av de Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund de siste kilometerne.

Vi ble ikke veldig mye klokere.

En skal uansett være forsiktig med å tolke resultater etter mesterskap og etter perioder utøvere har lagt inn formtoppen.

Det var Oberstdorf-VM som var viktig i vinter, ikke noen avsluttende renn i de sveitsiske alper.

Fakta OL i Beijing 2022 Selv om det er Beijing som er vertsby for vinter-OL i 2022, er konkurransene i øvelser som er avhengig av snø og is utendørs lagt til fjellområdene nord for den kinesiske hovedstaden. Langrenn, skiskyting, kombinert og hopp blir arrangert i Zhangjiakou-området. Dette området er kjent for skiturisme. Langrennsstadion vil ligge på rundt 1800 meters høyde. Det har ikke vært arrangert konkurranser i mesterskap på denne høyden siden langrenn og skiskyting ble arrangert i Soldier Hollow under OL i Salt Lake i 2002. OL i Beijing arrangeres mellom 4. og 20. februar i 2022. Vis mer

Skal male Bolsjunov på do

Men landslagstrener Eirik Myhr Nossum traff nok ganske riktig i sin analyse etter Bolsjunovs oppvisning på den klassiske fellesstarten lørdag:

«For oss er det en inspirasjon å se Bolsjunov. Det er det bildet vi skal ha på veien frem mot OL. Det er han som skal males på dass. Så får vi øve oss på å bli bedre», fastslo herrenes landslagstrener.

Bolsjunov er mannen å slå, Therese Johaug er kvinnen å slå.

Etter fire VM-gull i Oberstdorf uttrykte skidronningen bekymring for at hun får for lite tid i høyden på grunn av koronarestriksjoner.

Men samfunnet vil gradvis åpne opp igjen. Og ettersom Johaug kunne tilbringe tre uker i Oberstdorf under VM i februar og mars, bør hun vel kunne reise tre uker til Seiser Alm i juni hvis det er kravet for å vinne sitt første individuelle OL-gull?

32-åringen bør sikte høyt til den kommende OL-sesongen. Veldig høyt.