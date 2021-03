Gråt da han møtte pappa

Emil Iversen ble verdensmester på femmila i Oberstdorf etter et historisk drama.

– Det føles jo litt rart. Jeg har jobbet så lenge for å klare dette. Denne medaljen fortjente jeg, sier gullmedaljør Emil Iversen fra Meråker. Foto: Richard Sagen

17 minutter siden

OBERSTDORF: – Dette er en stor dag for Emil Iversen. Endelig lykkes jeg i et mesterskap. Jeg er kjempestolt over meg selv. Nå har jeg i lang tid sagt at jeg er i kanonform. Da er det viktig å vise at jeg snakker sant. I dag lykkes det og jeg tar min første individuelle medalje. Det satt langt inne, men det smaker ubeskrivelig godt. Nå kan jeg omsider senke skuldrene: Endelig har jeg klart det.

Det sier Emil Iversen til Adresseavisen. 29-åringen fra Meråker tok VM-gull på femmila i Oberstdorf. Fra før av står han med gull som har kommet på stafett og lagsprint.