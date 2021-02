Klæbo sikret norsk gull etter genistrek

OBERSTDORF (VG) Aleksandr Bolsjunov (24) kvittet seg med Erik Valnes (24) på nest siste etappe, men Johannes Høsflot Klæbo (24) ordnet opp og sørget for gull på lagsprinten.

28. feb. 2021 13:45 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Det er ganske stas. Det er noe spesielt å gå stafett og gå sammen med en god kompis. Vi løser det utrolig bra, sier Klæbo til VG.

Bolsjunov fikk en luke til Valnes på 4,3 sekunder på nest siste etappe. Men Klæbo og finske Jon Mäki hentet raskt inn Gleb Retivykh på den avgjørende etappen.

Og i siste bakke avgjorde Klæbo løpet. Han gikk ut til høyre i løypa og rykket det han hadde i hoppende padling.

Trønderen fikk en stor luke til Mäki og Retivykh, som gikk mer midt i løypa og til venstre, hvor snøen var oppgått i varmen:

Sjakktrekk

Klæbo opplevde at snøen var skarpere der han gikk.

– Jeg prøvde å ta løypa jeg mente var raskest. Det var ingen som hadde gått der, og holdt høyre. Det traff bra der. Da var det bare å peise på til mål, sier Klæbo.

– Til venstre er det flest som har gått og i tillegg har solen tatt mest der. Det er kortest vei i meter, men til høyre får du faste forhold. Det er en taktisk bommert å gå til venstre, sier Valnes til VG.

Sprinttrener Arild Monsen er ikke i tvil om at det var et sjakktrekk av Klæbo å velge linje mot høyre.

– Jeg tror det var enklere enn dere tror. Når de andre tar veivalget og går i midten av løypa, hvor det er skikkelig bløtt, fikk Klæbo hjelp av føret. Vi fikk beskjed om at det kunne lønne seg å gå ut av «ideal-sporet» sier Monsen.

Etter målgang virket Bolsjunov skuffet over makkerens innsats. Lørdagens verdensmester tok ikke i mot Retivykh i målområdet etter bronsen.

– Jeg tror kritikerne og Bolsjunov vil tilgi meg for det som skjedde, men jeg hadde ikke nok å gi i spurten. Jeg kom til kort mot Klæbo og Mäki, sier Retivykh til Matsj TV.

– For jævlig vondt

Det ble spennende underveis da Bolsjunov gikk for harde livet på den nest siste etappen.

– Det er for jævlig vondt. Det er syre til ørene. Han har et et ekkelt gir. Det er liksom ikke et rykk, men det er høy fart og ikke rolig i et eneste tak. Jeg ble veldig stiv, sier Valnes.

– Det ble tøft for Erik når han møter en vill og gal Bolsjunov, men heldigvis var det ikke større luke enn at det ble en enkel seier til slutt, sier Monsen.

Klæbo har nå fem VM-gull, to i dette mesterskapet, mens Erik Valnes står med gull og sølv etter sine to første VM-løp.

– Det har vært noen enorme dager, sier Valnes.

Det ble en tung dag for de norske kvinnene da Sverige tok gullet: