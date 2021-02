Nå kjøres alle skiløypene i Kristiansand

I løpet av tirsdagen skal det ligge trikkeskinner i samtlige lysløyper i Kristiansand. Det meldes om rundt 30 centimeter snø.

Jegersberg var den første løypa som ble kjørt i Kristiansand tirsdag morgen. Dette bildet av Kurt Tange Jensen (t.v.) og Dag Rosseland ble tatt i 2018. Foto: Arkiv: Jacob Buchard

49 minutter siden

KRISTIANSAND: – Vi kommer i løpet av dagen til å kjøre alle lysløypene i byen. Det snør og blåser litt, slik at på de mest utsatte punktene vil vi risikere at sporene føyker litt igjen. Men det er nok av snø nå, sier Tor Fredrik Axelsen, som har ansvaret for skiløyper i Kristiansand kommune.

– Det har denne gang kommet litt ujevne mengder med snø med noe mer inne i landet enn helt ute ved kysten. Rundt 20–30 centimeter har det kommet i går og i natt, legger han til.