Lotta Udnes Weng rykket i den siste bakken og utklasset konkurrentene

OSLO/BEITOSTØLEN (VG) Ane Appelkvist Stenseth (25) var storfavoritt før finalen på klassisksprinten, men ble slått i den siste bakken.

SEIER: Lotta Udnes Weng. Her fra et tidligere renn i Trondheim. Foto: Terje Pedersen

20. nov. 2020 13:58 Sist oppdatert nå nettopp

Ane Appelkvist Stenseth dominerte i de innledende rundene og vant sine heat både i kvartfinalen og semifinalen.

I finalen var hun favoritt sammen med Tromsø-løperen Anna Svendsen, som var nest best i prologen.

Det var imidlertid Lotta Udnes Weng som slo knockout på konkurrentene med et rykk over bakketoppen.

– Jeg ga alt jeg hadde fra start til mål, sier Udnes Weng til NRK.

– Hvem vet? Kanskje det blir det siste rennet vi går i år? Det var godt å få med seg en seier, sier hun.

Ane Appelkvist Stenseth måtte ta til takke med andreplass, mens Anna Svendsen ble nummer tre.

– Lotta var sterk, men jeg er ikke overrasket over det. Veldig gøy å se at det svarer så bra for henne, sier Appelkvist Stenseth til NRK.

Sprintrennet på Beitostølen markerer sesongstarten for vinteridretten.

For herrene var Johannes Høsflot Klæbo suveren nok en gang, men Emil Iversen ble disket: