Frida Karlssons kjæreste: Skal redde svensk herrelangrenn

William Poromaa (20) er kjæresten til Frida Karlsson (21) og svensk herrelangrenns store håp. Han har fått med seg to svenske skilegender som hjelp i sin satsing.

BEST: William Poromaa vant 15 kilometer friteknikk under den nasjonale langrennsåpningen i Sverige i november. Nå er han klar for Tour de Ski. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Fredag debuterer kjæresteparet i Tour de Ski.

– Han er allerede døpt frelseren av sine lagkamerater. Det var Calle (Halfvarsson) som ga ham det kallenavnet. Denne sesongen er han blitt noe mer enn Fridas kjæreste, nå er han William Poromaa, sier langrennsjournalist i Expressen, Tomas Pettersson, til VG.

Mens Karlsson slo gjennom for snart to år siden med gull, sølv og bronse i ski-VM i Seefeld, så fikk Poromaa sitt gjennombrudd under den svenske langrennsåpningen i Bruksvallarna i november. Han vant 15 kilometer friteknikk og ble nummer to på klassisk.

Petterson mener Poromaa gir svensk herrelangrenn håp.

– Han er er det mest lovende og spennende vi har hatt siden Calle slo gjennom. William vekker interesse. Han er en bra gutt og han funker bra på TV og i skisporet, han har potensiale til å bli en elsket svensk idrettsmann, sier Pettersson.

EIER HEST SAMMEN: Skiparet Frida Karlsson og William Poromaaer deleiere i den norske stjernehesten Gisle Odin G.L. Her ser de løp på PCen i oktober. Foto: Equus Media

I likhet med kjæresten trener han ekstremt mye med tanke på sin unge alder.

– Han er en kombinasjon av Marcus Hellner og Johan Olsson, sier journalist i Aftonbladet Petra Thoren til VG.

– Utrolig takknemlig

Poromaa bruker den svenske gullduoen, som ga Sverige både VM- og OL-gull jevnt og trutt fra 2010 til 2015, som mentale trenere.

Thoren har stor tro på den unge svensken.

– William har brukt Johan som mental trener siden han brøt ett løp og ville legge opp da han var 15 år, forteller Thoren.

I desember ble det kjent at han har inngått et samarbeid med Hellner som frontfigur for kleskolleksjonen til den pensjonerte OL-vinneren.

– Jeg er utrolig takknemlig. Marcus har jo veldig mye å dele, så det har vært bra å snakke med ham og få noen råd, sier Poromaa til Expressen.

SVENSKE GULLMENN: Marcus Hellner (t.v.) og Johan Olsson gikk Sverige inn til gull på stafetten i Sotsji-OL i 2014. På laget gikk også: Daniel Richardsson og Lars Nelson. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT / TT NYHETSBYRÅN

Hellner vant VM-sprinten i Oslo i 2011 foran Petter Northug. Bakken hvor han rykket har fått navnet «Hellner-bakken».

– William kan ringe akkurat når han vil. Jeg tror veldig på ham. Han har god teknikk, disponerer løpene klokt allerede som ung. Det blir dritspennende å se hvor langt han kan nå, sier Hellner.

Tungt for Sverige

Etter at Olsson la opp i 2017 og Hellner året etter, har svensk herrelangrenn slitt tungt. Jens Burman ble beste svenske i verdenscupen med 14. plass sammenlagt forrige sesong, Calle Halfvarsson nummer 15 året før. Sverige ble nummer fem på OL-stafetten i 2018. Det ble samme plassering i VM i 2019.

Norges landslagstrener, Eirik Myhr Nossum, har stor tro på Poromaa som fylte 20 år lillejulaften.

– Det er mye press å legge på ham at han skal redde svensk herrelangrenn, men med den veien pilen har pekt, så trenger de en ny generasjon. Det er flere lovende i den nye generasjonen, men Poromaa er ledestjernen blant dem, sier Nossum til VG.

– Kjempetalent

Langrennssjef Espen Bjervig tror Sverige har noe på gang.

– Poromaa er et kjempetalent som det blir spennende å følge, sier Bjervig.

Mens Hellner har vært forbildet til Poromaa, så har kjæresten hatt et norsk forbilde:

Poromaa bor sammen med Frida Karlsson i Sollefteå. Hun og Ebba Andersson deler favorittstempelet foran Tour de Ski. Poromaa skal kjempe mot russiske favoritter. Karlsson mener hun har gjort kjæresten bedre.

– Jeg trener veldig mye med William. Jeg tror det er bra for oss begge. Han har kanskje hatt litt vanskelig for å gjøre alle treningsøktene til noe ekstra, der tror jeg at jeg har hjulpet ham. Jeg får veldig mye ut av å trene med ham, sa Karlsson i et intervju med Expressen i fjor.

Tøff nøkkeløkt

Hun forteller at kjæresten nesten er litt for glad i å spille golf.

– William er bitt av den basillen, og om man skal få noe tid med ham, så må jeg være med på golfbanen. Men jeg syns det er artig. Det er bare det at det tar kanskje litt for mye tid til at det er bra for en langrennsløper, sa Karlsson til Expressen.

SVERIGES HÅP: William Poromaa har gått seks verdenscuprenn i sitt unge liv. Nå er forventningene store etter en god sesongstart. Her på skirenn i Sverige i november. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Poromaa har vokst opp med langrenn. Pappa Larry Paromaa var smøresjef for svenskene under ski-VM i Oslo i 2011, mend mamma Anette Fanqvist er tidligere landslagsløper.

Sveriges trener Lars Ljung fortalte Aftonbladet i november at nøkkeløkten til Pomoraa er en 90-minutters økt hver tiende dag, hvor han er veldig mye i terskelfart (på grensen til å stivne). Økten er inspirert av skiskyttertreneren Wolfgang Pichler.

– Det er hardt for kroppen og hodet. Men man føler at man ligger i forkant mot andre, sier Poromaa til Aftonbladet.

Tour de Ski avsluttes opp slalåmbakken i Val de Fiemme søndag 10. januar. Norge deltar ikke på coronasituasjonen.

Aftonbladets Thoren tror han kan klinke til i Tour de Ski.

– Han kan bli topp 10–15 i Tour de Ski nå. Det er bra som førsteårs senior, sier Thoren til VG.

