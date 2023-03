Simen Hegstad Krüger vrakes: – Meningsløst

PLANICA (VG) Hverken VM-konge Simen Hegstad Krüger eller tidligere verdensmester på distansen, Hans Christer Holund, får gå søndagens 5-mil.





04.03.2023 08:36 Oppdatert 04.03.2023 09:52

– Han har all grunn til å bli skuffet. Han kunne gått en god 5-mil, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum på VGs spørsmål. Han mener at «sånn er det å være norsk» og vil ikke utdype Krügers reaksjon mer enn det.

50 km-laget består av Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Emil Iversen. Sistnevnte går distansen i egenskap av regjerende mester fra 2021.

– Jeg vil ikke svare for mye på det nå. Uavhengig av hva som skjer nå, er jeg strålende fornøyd. Men selvsagt vil jeg gå skirenn når jeg er i så god form, svarte Simen Hegstad Krüger fredag kveld på VGs spørsmål om uttaket på 5-mila.

– Å vrake VM-kongen er meningsløst, mener NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Uttak er tøft, innleder landslagstrener Myhr Nossum på en pressekonferanse lørdag. Han opplyser at Krüger fikk beskjeden sammen med laget etter stafettgullet fredag. Trippelvinneren skal fortsatt befinne seg i Planica.

Hverken Tønseth eller Iversen har gått distanser tidligere i VM.

– Vi hadde en runde med alle i plenum i går. I første omgang handler det om å rive av plasteret og formidle laget. Det er like mye for at de som skal gå, skal få en klarhet. Så må det gjøres en bearbeiding. Det er ikke sånn at vi gjør disse uttakene uten empati. Og dette uttaket er ikke annerledes. Han (Krüger) har i likhet med andre i dette mesterskapet, veldig rett til å være skuffet, sier Eirik Myhr Nossum.

TRIPPEL GULL: Simen Hegstad Krüger har vunnet tre VM-gull i Slovenia.

Simen Hegstad Krüger har herjet på de to første distanserennene i VM og vunnet både 30 km med skibytte og 15 km fristil. Han vant også gull i sin tredje start, stafetten, fredag.

– Krüger har to individuelle gull og stafettgull i dette VM. Han er i kjempeform, og han er en god femmilsløper, argumenterer Torgeir Bjørn.

– At jeg i hele tatt diskuteres som VM-konge er absurd. Jeg er ekstremt fornøyd og stolt av løpene mine, sa Simen Hegstad Krüger til VG etter medaljeseremonien fredag kveld.

– Argumentet for et annet uttak er åpenbare. Jeg har ingen problemer med å se det. Men det er ikke så enkelt for oss heller. Men på et eller annet tidspunkt måtte laget tas ut, sier treneren.

Hans Christer Holund tok bronse på onsdagens 15 km og ble verdensmester på 50 km for tre år siden. Men begge distansen gikk i fristil. Det er også vanligvis Krügers beste stilart.

– Vi har diskutert mye og kommet frem til at dette er det beste laget vi kan stille, sier Myhr Nossum.

– Det er alltid noen som blir skuffet. Slik har det også vært nå. Men vi forholde oss til det ledelsen bestemmer, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg tror ikke det er har vært enkelt å være leder og trener i Norges Skiforbund de siste dagene, legger han til.

– For å forsvare litt de prosessene som har skjedd: Didrik har ikke hatt sjansen til å vise noe her i VM. De samme spørsmålene kunne vært stilt om han ikke hadde fått gå. Diskusjoner hadde det blitt uansett, sier Pål Golberg.

– Uttakene i VM er blitt slik jeg trodde de skulle bli. Jeg har ikke blitt lovt en plass nå, men det har vært intensjonen, sier Didrik Tønseth foran sin eneste VM-sjanse søndag.