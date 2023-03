Sundby går ut mot Krüger-vraking: – Det er helt umulig å skjønne

PLANICA (VG) Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby savner den røde tråden hos landslagsledelsen etter at Simen Hegstad Krüger ble vraket fra VM-femmila.











04.03.2023 08:36 Oppdatert 04.03.2023 13:11

Krüger har vunnet begge de individuelle distanseløpene (15 km fri og 30 km med skibytte) hittil i VM, samt var en del av torsdagens gullag på stafetten. Likevel får han ikke gå femmila søndag kl 12. Den går Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Emil Iversen (friplass).

Viaplay-ekspert Sundby mener landslagsledelsen nå baserer uttaket på de med best klassisk-resultater gjennom sesongen i verdenscupen og at uttaket sånn sett blir riktig. Men han mener det alltid i Norge har vært prestasjoner underveis i mesterskapet som har vært avgjørende for femmila, og at vrakingen av Krüger derfor er feil.

– Å frata en dobbeltmester individuelt og stafettvinner muligheten til å konkurrere den siste distansen i sitt livs form og muligheten til å bli VM-konge her ... Det er helt umulig å skjønne, sier Sundby.

TRIPPEL GULL: Simen Hegstad Krüger har vunnet tre VM-gull i Slovenia.

Mange reagerte da Hans Christer Holund fikk gå en stafettetappe i klassisk tross at flere andre utøvere har hatt bedre klassisk-resultater. Til femmilsuttaket mener han ledelsen vingler.

– Hadde man holdt en fast strategi fra første til siste distanse, hvor det kun var prestasjonene tidligere som var avgjørende for hvem som skulle gå, da hadde det vært «ok» ved at man har lagt premissene. Men så kommer det et unntak på stafetten, man legger inn et unntak for Holund på stafetten som i utgangspunktet er dårligst kvalifisert sportslig gjennom uttaksrennene, sier Sundby og fortsetter:

– Så er det plutselig de sportslige premissene og uttaksrennene som legger grunnlaget for femmila siste dag. Da er det helt umulig å skjønne hvilken rød tråd de prøver å følge. Det eneste jeg klarer å resonnere meg frem til, er at de prøver å rette opp en feil på stafetten, sier Sundby.

Han føler med Krüger.

– Hadde jeg vært i en situasjon hvor jeg hadde tatt to individuelle gullmedaljer og stafettgull, og pløyd over alt og alle gjennom mesterskapet, men ikke fått gå siste distanse ... Da skulle det blitt greit furore furoreraseri., sier Sundby.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn kalte Krüger-vrakingen «meningsløst». Langrennsdronningen Therese Johaug, som nå er NRK-ekspert, sammenligner vrakingen av Krüger til femmila som at hun ikke skulle fått gått en VM-tremil.

VG konfronterte landslagstrener Eirik Myhr Nossum på om det var andre premisser for uttaket til femmila enn stafetten.

– I de individuelle rennene hadde vi tatt ut to på forhånd, og vi hadde en tentativ plan på de siste. Med andre ord har du kanskje i større grad brukt uttaksrenn, all det tid også er litt vanskelig når du ikke har hundre prosent hverken en 15 km skøyting, 30 km med skibytte eller en femmil, sier Nossum og fortsetter:

– Men der er det hvert fall uttaksrenn, mens til en stafett så er det kanskje andre ting du ser på, da er det ikke klare uttaksrenn sånn sett.

VG stilte Nossum spørsmål på hva som er viktigst av å vise form til uttaksrennene i verdenscup tidligere i sesongen opp mot prestasjoner underveis i mesterskap.

– Vi har uttaksrenn av en grunn, for at vi må prøve å lande lag til mesterskap. Så må vi selvfølgelig også ta en vurdering spesielt inn mot siste distanse om det som har skjedd de siste ukene. Vi kunne alltids vurdert noen ut.

Nossum innrømmer at uttak er tøft.

– Han har all grunn til å bli skuffet. Han kunne gått en god femmil, sier Nossum.