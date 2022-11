Weng brøt ut i tårer: – Jeg skjønner det ikke selv

RUKA/OSLO (VG) På en dag der Anne Kjersti Kalvå (30) sikret karrierebeste og bare var to tideler fra pallplass, var det trolig én norsk utøver som var enda mer fornøyd. Nemlig Heidi Weng (31).

26. nov. 2022 11:54 Sist oppdatert 15 minutter siden

– Helt utrolig. Jeg skjønner det ikke selv, gliser Weng til VG i den finske kulden.

Det var litt av et følelsesspekter etter sesongens første distanserenn i verdenscupen på ti kilometer klassisk.

Ebba Andersson smilte etter å ha snytt Frida Karlsson for seieren. Katharina Hennig pustet lettet ut over å ha tatt tredjeplassen like foran Anne Kjersti Kalvå.

En annen serverte gledestårer.

Heidi Weng tok nemlig en sjetteplass i verdenscupåpningen. Det betydde mye.

GA ALT: Heidi Weng, her underveis på dagens 10 kilometer klassisk i finske Ruka.

31-åringen har vært gjennom et svært tøft år.

Det startet med coronasykdom under OL. Det fortsatte med en hjernerystelse som har preget henne i mange måneder.

Hun har vært svært usikker på hvordan hun ligger an.

Da hun ankom pressesonen og intervju med rettighetshaver Viaplay var hun blank i øynene og gråt. Hun fortalte med én gang at «hun ikke klarte å stoppe å gråte».

Til VG sier Weng at hun er kjempefornøyd og aldri hadde trodd dette på forhånd.

– Det har vært så tøft. At jeg skulle stå her for en og en halv måned siden. Jeg har ikke ord. For meg er dette en seier. Jeg hadde sett for meg det skulle ta ekstremt lang tid å komme tilbake, men så går det så bra. Det var gøy.

31-åringen retter en takk til familie og støtteapparat.

Hun forteller videre at hun har hatt samtaler med landslagsutøver Didrik Tønseth og sykkel-verdensmester Tobias Foss.

De har vært i samme situasjon tidligere. Weng kaller samtalene for «ekstremt verdifulle».

– Det har vært litt i ny og ne. Det har vært lange telefonsamtaler. Jeg er veldig glad for at han gidder å ta seg tiden, sier Weng om Tønseth.

Tønseth, som ble nummer to bak Sjur Røthe på 10 km fri under Norgescup på Gålå, sier til VG at det har vært hyggelig å hjelpe Weng.

– Tror Heidi vil gå raskere når hun nå er trygg på at hodet funker. Virker som hun har gjort kloke valg i høst og det får hun igjen for nå, sier Tønseth til VG om samtalene.

Anne Kjersti Kalvå, Norges beste med fjerdeplass, er samboer med Tønseth og nær lagvenninne med Weng.

– Det er kjempeartig at Heidi er tilbake her og jeg er glad for at Didrik kan hjelpe litt. Det har ikke vært lett for henne det siste året. Så tror jeg vi vil se mye av Heidi utover sesongen, sier Kalvå.

For Kalvå var det umiddelbart mer en følelse av skuffelse. Hun ble Norges beste på distansen i Ruka lørdag. Det ble også karrierebeste på internasjonalt nivå.

Men hun innrømmet at det var blandede følelser da hun stilte til intervju etter at tredjeplassen røk med to fattige tideler til tyske Katharina Hennig.

– Det var nervepirrende og jækla irriterende at hun strakte seg foran. Akkurat der og da var jeg skuffet, men det er likevel et bra løp og det beste jeg har hatt i verdenscupen noen gang. Det er en artig, men litt irriterende dag, sier Kalvå til VG.

30-åringen fra Lundamo viste tidlig at hun hadde skumle hensikter fra start. Til å begynne med var hun helt oppe i tetstriden.

Men for hver kilometer som gikk ble det tydelig at det var to svensker som skulle kjempe om seieren, mens Kalvå og Hennig skulle ut i duell om tredjeplassen.

Ved 6,1 kilometer var Kalvå 2,8 sekunder bak tyskeren. Ved 8,1 kilometer lå hun plutselig syv tideler foran.

De siste to snaue kilometerne til mål tok imidlertid Hennig det sekundet hun trengte for å ta den siste pallplassen.

For Ingvild Flugstad Østberg ble det en tung retur til verdenscupen. Sist gang hun gikk på dette nivået var i Davos for et snaut år siden.

Gjøvik-jenta endte lørdag på 16. plass, hele 54,3 sekunder bak Ebba Andersson.

– Jeg er litt skuffet, men jeg er ett minutt nærmere enn jeg var i fjor. Jeg må ta med meg de positive tingene.

Ellers ble Tiril Udnes Weng ble nummer ni, Silje Theodorsen nummer 12, mens Helene Marie Fossesholm tok 26.-plassen.