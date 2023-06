Iversen gliste og serverte to dobbelstikk til forbundet

TRONDHEIM (VG) Emil Iversen (31) strutter av selvtillit før en ny sesong. Onsdag kommer han med to frekke stikk i retning av sin tidligere arbeidsgiver Norges Skiforbund.

INVITERTE PÅ LUNSJ: Emil Iversen var sulten etter en treningsøkt og spiste hamburger mens han gjorde intervjuer under sin egen mediedag i Trondheim onsdag.





Han hadde først invitert pressen på en treningsøkt tidlig i Granåsen-anlegget i Trondheim.

Sammen med blant andre Didrik Tønseth og Sindre Bjørnestad Skar, samt Johannes Høsflot Klæbo, gjennomførte Iversen en intervalløkt i løypene der VM arrangeres om to år.

– Det er en sensasjon at jeg kan trene med «halve» landslaget og Klæbo etter den våren jeg har hatt med flere ting. Men nå er jeg frisk. Da går jeg bra, sier Iversen til VG, gliser bredt noen timer senere i anledning at trønderen har invitert til «mediedag» på hovedsponsorens hovedkontor like utenfor Trondheim sentrum.

NYTT TEAM: Emil Iversen, tidligere langrennsløper Pål Trøan Aune og trener Trond Nystad, her under Iversens mediedag i Trondheim onsdag.

Det har ikke vært noen god vinter for trønderen. De gode resultatene har uteblitt og 31-åringen ble vraket fra landslaget.

Denne våren har han jobbet hardt for å finne ut hva som har vært galt. Det resulterte blant annet i en operasjon i bihulene.

Samtidig har han også forsøkt å få stablet på plass et opplegg for kommende sesong. Økonomi i form av sponsorer, et stort støtteapparat og en svært rutinert trener.

Da VG spør hva gildet som privatløper koster ham, svarer Iversen slik:

– Jeg kan røpe at i motsetning til landslaget så er det løperen som tjener desidert mest, sier han og gliser bredt.

MOT VM: Vinteren 2025 er det VM i Trondheim. Her er Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo på trening i Granåsen.

På landslaget i dag tjener utøverne mellom 130.000 og opp mot 300.000 stipendkroner i året, i tillegg til andre sponsorinntekter.

Sponsorinntektene er riktignok begrenset som følge av at forbundets egne samarbeidspartnere krever sitt.

– Men jeg må bruke mye av lønna mi på dette (privatopplegget). Det koster rundt 500.000–700.000 kroner. Så er det jo mange som hjelper meg uten lønn også. Jeg har ikke råd til å ha fullt av folk. Men vinteren kan bli dyr, så det koster noen hundretusener, ja, sier Iversen.

NYTT ANSVAR: Ole Morten Iversen var landslagstrener for Therese Johaug og de norske kvinnene før. Han har hatt samme jobb i Sverige. Nå skal han være sportssjef for sønnen Emil.

Det var bemerkelsesverdig at han nå kunne skilte med et støtteapparat som ifølge ham selv ikke landslaget hadde kunnet matche.

I teamet hans er Trond Nystad trener, pappa Ole Morten blir sportssjef, mens lillebror Mats er manager kommende sesong.

Hans andre bror Gaute er en form for mentaltrener, tidligere langrennsløper Pål Trøan Aune skal være viktig sparring og bistand sportslig, mens fire sponsorer finansierer det hele.

– Det er løperen som tjener best. Det er et plussprosjekt. Og det er fordi jeg har gode sponsorer. Jeg har hatt to dårlige år. Det er et tøft sponsormarked. Da er det noe jeg gjør rett når folk vil sponse meg. Kanskje det er et stikk til landslaget også, sier Iversen, gliser godt og viser til at Norges Skiforbund langrenn nylig mistet en av sine store sponsorer.

NY TRENER: Johannes Høsflot Klæbo til venstre. Til høyre Emil Iversen, mens hans nye trener Trond Nystad sitter i midten.

Johannes Høsflot Klæbo – som selv skal satse privat etter å ha sagt nei til landslaget – har tro på at kompisen kan komme tilbake på sitt beste.

Han sier de vil trene mye sammen i Trondheim når de begge er der gjennom sommer og høst.

– Det virker som gnisten er tilbake. Det virker som han er mer motivert enn noen gang. Jeg tror han har godt av en forandring. Nå får han være sin egen sjef og styre hverdagen som han vil, sier Klæbo.

For Iversen har juni vært en skikkelig opptur. Etter operasjonen i bihulene ble det noen rolige uker. Nå har han fått trent stabilt en liten periode.

– Trond (treneren) kaller meg fortsatt en pasient. Men jeg er i grei form, i hvert fall, sier Iversen.

Forholdet de to imellom blir en nøkkel for at Iversen skal lykkes. Allerede har Nystad imponert ham, blant annet ved å analysere hva som er blitt gjort av trening tidligere og hva som bør endres.

– Han har lest treningsdagboken min de siste fem årene. Jeg var redd alt jeg hadde gjort var galt. Men det var noen få ting vi skal ta tak i nå. Nå går vi vår vei og gir faen i hva alle andre holder på meg. Det er litt som Kristine Stavås Skistad, litt i hennes ånd. Hun har skylappene på. Dette er inspirert av henne, sier Iversen og smiler.