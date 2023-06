Klæbo tror på Iversen: – Det virker som gnisten er tilbake

GRANÅSEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) opplever at Emil Iversen (31) virker mer motivert enn noen gang.

MOT VM: Vinteren 2025 er det VM i Trondheim. Her er Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo på trening i Granåsen.





Onsdag morgen gjennomførte de trønderske langrennsløperne en intervalløkt sammen på rulleski i Granåsen, som skal huse ski-VM i 2025.

Felles for begge er at de nå satser privat: Johannes Høsflot Klæbo takket nei til landslagsplass, mens Emil Iversen ble vraket etter to dårlige sesonger.

Iversen skal senere onsdag (ved 12-tiden) presentere hvordan hans private satsning blir. Klæbo har tro på at kompisen kan komme tilbake på sitt beste. Det er kjent at Iversen får med seg tidligere landslagstrener Trond Nystad som støtte.

– Jeg tror det blir bra. Han virker motivert og gira på å legge ned en bra jobb. Det virker som han har fått med seg et bra støtteapparat. Jeg tror han kommer tilbake der han har vært, sier Klæbo til VG og flere medier.

Onsdag ville han kun svare på spørsmål om Iversen - ikke hvordan hans eget opplegg blir privat eller det brå bruddet med landslaget.

Han sier de vil trene mye sammen i Trondheim når de begge er der gjennom sommer og høst.

NY TRENER: Johannes Høsflot Klæbo til venstre. Til høyre Emil Iversen, mens hans nye trener Trond Nystad sitter i midten.

– Det virker som gnisten er tilbake. Det virker som han er mer motivert enn noen gang. Jeg tror han har godt av en forandring. Nå får han være sin egen sjef og styre hverdagen som han vil, sier Klæbo og fortsetter:

– Spør du han hvordan dagens økt var, er det terningkast 6. Hadde det vært med flere fra lag, ville det kanskje gått litt for hardt. Totalbelastningen er viktig, og det får han styre selv nå.

Klæbo er optimistisk på Iversens vegne om å slå tilbake utenfor landslag.

– Det er en vanskelig oppgave, men til syvende og sist handler det om trenimgsjobben du gjør og hvor motivert du er. Han virker veldig gira. Jeg er ganske sikker på at han er tilbake allerede på Beitostølen, sier Klæbo.

Emil Iversen ble verdensmester i 2021 på femmil da nettopp Klæbo ble disket. De to påfølgende vintrene har vært en nedtur.

Også landslagsløperne Sindre Bjørnestad Skar og Didrik Tønseth var med på økten. På tribunen i Granåsen-anlegget fulgte Iversens nye trener Trond Nystad hele økten, sammen med Iversens pappa og tidligere landslagstrener Ole Morten Iversen, samt Klæbos trener-morfar Kåre Høsflot.