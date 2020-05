Egebergs Ærespris deles ut til norske idrettsutøvere som har prestert på høyt nivå i to forskjellige idrettsgrener. Therese Johaug har herjet i langrennsløypene i årevis. I fjor ble hun norsk mester i friidrett på 10.000 meter, og hun vant NM i terrengløp. Om to uker skal hun løpe 10.000 meter på Bislett under de alternative Bislett Games, nå kalt Impossible Games.

Dermed er hun blitt kandidat til prisen. Det er bare ett ankepunkt: Hun har en dopingdom på sin CV.

Splittelse

Eksperter og kommentatorer har vært splittet i synet på om det skal være mulig for en utøver som er dømt for brudd på dopingbestemmelsene, å få den høythengende prisen.

Tirsdag var hun på pressetreff før Impossible Games hvor hun skal løpe 10.000 meter. Hun har et mål om å komme seg under 31,50 som er kvalifiseringskrav til et VM. Akkurat det er viktig, og debatten rundt hennes kandidatur til Egebergs Ærespris påstår mener hun er underordnet.

– For meg er det viktigste å finne glede både med friidrett og langrenn. Om det blir pris eller ikke er ikke den viktigste motivasjonen for å drive på med to idretter. Jeg vil synes det ville vært stas å få prisen, men jeg har det veldig bra om jeg ikke får den.

Får ikke gjort noe om igjen

Hun skjønner på mange måter at det er kontroversielt dersom hun skulle få den og forstår diskusjonen.

– Jeg har den historien jeg har, og da er det opp til juryen å bedømme om jeg fortjener den eller ikke. Jeg har ingen formening om dette, og jeg får ikke gjort om igjen noe av det jeg allerede har gjort, sa hun til Aftenposten etter at pressetreffet var over.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Petter Skinstad som er TV 2-ekspert på langrenn mener at det er soleklart at Johaug bør få prisen. VGs sportskommentator Leif Welhaven synes det er mer tvilsom om hun bør få den.

– Dette er ikke en utmerkelse det er automatikk i å motta, det dreier seg om et aktivt valg fra juryen. Da kan det oppleves som ryddigere å ha et prinsipp om at en dopingdom, uansett karakter, ikke lar seg kombinere med utmerkelsen, sier Welhaven til egen avis.

Friidrett kun som variasjon

Pris eller ikke pris. Therese Johaug vil fortsette å satse på friidrett. Men bedyrer at det fortsatt er en bigeskjeft.

– Nei, nei, nei, svarer hun bestemt når vi antyder at det er en hemmelig plan om å skifte fokus fra langrenn til friidrett.

– Det er viktig å presisere at det er langrennsløper jeg er, og at det er det jeg satser på. Jeg trenger inspirasjon på treningsfronten, og det er her friidretten kommer inn, sier hun.

Hun har til nå denne forsommeren hatt to treningsøkter på bane, og hun vil ha minst en til før hun skal løpe 10.000 meter på Bislett 11. juni.