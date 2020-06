Hyllet Johaug, kona tiltalt for drap

En 48 år gammel finsk kvinne er tiltalt for drap på sin mann. En hyllest til Therese Johaug skal ifølge aktoratet være sentral, skriver svenske Expressen.

En finsk kvinne er siktet for drapet av sin mann etter at han syntes Therese Johaug var verdens beste skiløper. Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

18. juni 2020 13:49 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen ble drept i vår, og kona er nå tiltalt. Hun var før drapet allerede under etterforskning for grov mishandling av sin mann, ifølge finske IltaSanomat.

Den første hendelsen skal ha skjedd i mars 2019 under ski-VM i Seefeld. Mannen skal da ha uttrykt at han syntes Therese Johaug var verdens beste skiløper.

Så startet bråket. Kona skal ha hentet et strykejern som hun forsøkte å slå ham med. Så tok hun en fruktkniv som hun stakk ham med, forklarte mannen i et politiavhør i etterkant av VM.

– Jeg tror ikke at hun likte at jeg snakket om andre kvinner, sa den nå avdøde mannen.

Kvinnen har overfor politiet innrømmet at hun og mannen hadde en diskusjon om Therese Johaug.

Politiet fant en blodig fruktkniv under noen klær i et skap, men kvinnen har avvist at hun står bak mishandling og drap.