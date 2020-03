Forbannet utenlandsk rival beskylder Skistad for ikke å kunne gå på ski: – Det blir for dumt

– Jeg vet ikke hva jeg skal si ... Hun kan ikke stå på ski, sa Anamarija Lampic tydelig forbannet til slovenske Siol.

Kritikken var rettet mot Kristine Stavås Skistad. 21-åringen slo tilbake etter en skuffende sesong med 4.-plass på sprinten hjemme på Konnerud onsdag ettermiddag.

Skistad ble slått av den svenske duoen Jonna Sundling og Linn Svahn, mens sveitsiske Nadine Fähndrich tok tredjeplassen. Lampic, som tok VM-sølv på lagsprint i fjor, endte sist.

Sloveneren var ikke fornøyd med hvordan Skistad hadde opptrådt under finalen.

– Dessverre ødela den unge nordmannen alt for meg. Hun ødela taktikken min. Hun stengte meg, og jeg mistet farten. Til slutt falt jeg på grunn av henne. Jeg er skuffet, sa Lampic.

Den svenske avisen Expressen har også omtalt saken.

CARL SANDIN / BILDBYRÅN

– Hun bør lese reglene

Inn mot oppløpet var det en utforkjøring med en krapp sving. Skistad og Lampic kom tett inn på hverandre, og da gikk sloveneren i bakken. På TV-bildene kunne det se ut til at Skistad holdt en rett linje, men Lampic var av en annen oppfatning. Nå slår Skistad tilbake mot slovenerens påstander.

– At hun sier at jeg ikke kan gå på ski, blir bare for dumt å melde, sier Skistad etter å ha blitt konfrontert med Lampic’ uttalelser.

Den norske 21-åringen hevder at Lampic tråkket på hennes stav, men at «sånt skjer i en sprint». Hun mener Lampic ikke har noen grunn til å klage.

– Jeg synes hun heller bør konsentrere seg om å bli raskere ut fra start. Da får hun fulgt planen sin i stedet for å skylde på meg etter målgang, sier Skistad.

– Jeg er innforstått med reglene, men hun burde kanskje lese reglene en gang til før hun uttaler seg slik, fortsetter hun.

LEST DENNE? Fant gleden tilbake på rolig skitur i Bymarka

Terje Pedersen

Karrierebeste på hjemmebane

Sisteplassen i sprintfinalen gjorde at sloveneren i tillegg mistet 2.-plassen i sprintsammendraget. Sundling tok over Lampic’ plass og er nå bak Svahn.

– Jeg så at Lampic falt, og så forsto jeg at det faktisk innebar at jeg gikk forbi henne i sprintcupen. Nå er det Linn og jeg som er i toppen, og det kjennes veldig godt, sier Sundling til Expressen.

Skistad har slitt med formen den siste tiden. Før Konnerud-sprinten hadde hun en 26.-plass som sesongbeste i verdenscupen. Selv om 4.-plass holdt til karrierebeste for 21-åringen, kunne hun ikke se seg helt fornøyd.

– Hvor viktig en 4.-plass er, vet jeg ikke. Det er en opptur. Når to svensker ender på pallen på hjemmebane, er det ikke ideelt, konstaterte hun til Aftenposten etter rennet.