Arrangøren tar værgrep: Ski Tour-etappe endres

Det internasjonale skiforbundet (FIS) skriver i en melding at løperne vil starte i Grova skisenter i Meråker. Med det som utgangspunkt vil de gå til Fjergen, der det opprinnelig var planlagt en drikkestasjon underveis i det oppsatte langløpet.

Fra Fjergen vil løperne så følge den opprinnelige løypa tilbake til start- og målområdet.

Etter planen skulle både kvinnene og mennene gå 38 kilometer i fri teknikk fra svenske Storlien til Meråker torsdag. Etappen i grensetraktene mellom Norge og Sverige er solgt inn som spektakulær både for utøvere og TV-seere.

Området løperne skal bevege seg gjennom er samtidig værhardt. Derfor har det hele tiden vært operert med en plan B, der etappen skulle omgjøres til en 15 kilometer med start og mål i Meråker. Nå har man altså i stedet falt ned på en alternativ sløyfe og en plan C.

Ifølge Yr skal det allerede fra i morgentimene blåse opp mot 17 sekundmeter vind, tilsvarende stiv kuling, i det opprinnelige startområdet på Storlien.

Snø

Prognosene tyder ikke på at vinden kommer til å løye fram mot start eller i løpet av de timene løperne er ventet å være ute i løypa.

Værvarselet indikerer også snøvær, hvilket vil gjøre forholdene ytterligere krevende for Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og resten av langrennseliten.

Tor Arne Hetland er rennsjef for langløpet. Han ga onsdag uttrykk for at han håpet at den spektakulære etappen kunne kjøres som planlagt.

– Vi følger planen. Det er fantastisk oppe på fjellet. I dag hadde det vært veldig enkelt å ta beslutningen, sa han til det svenske nyhetsbyrået TT.

Deretter kom kontrabeskjeden fra FIS.

Minus for Johaug?

Onsdag var det ikke mye som minnet om det kommende uværet da langrennsprofilene trente i Åre. Der var det to minusgrader, vindstille og noe nær perfekte forhold.

Konfrontert med værmeldingene for torsdagen var den norske landslagslegen Ove Feragen tvilende til om etappen vil la seg gjennomføre som planlagt.

Det skal logistikkmessig ikke være store problemer knyttet til å flytte starten til Meråker.

Tourleder Therese Johaug er trolig glad for at et alternativt langløp arrangeres. Dalsbygda-løperen vil være kjempefavoritt og kan fort distansere konkurrentene.

(©NTB)