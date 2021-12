Solås Taugbøls første verdenscupseier: – Et mål jeg har prøvd å nå hele livet

Håvard Solås Taugbøl (28) tok en svært viktig seier etter å ha holdt unna for Federico Pellegrino på oppløpet i Dresden.

SEIER: Håvard Solås Taugbøl tok et langt skritt mot OL med seieren i Dresden.

18. des. 2021 12:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Det føles ganske bra. Det er et mål jeg har prøvd å nå hele livet. Å gjøre det her i Dresden, som er litt som en show-sprint, det er virkelig morsomt og jeg er så stolt av meg selv i dag, sier Håvard Solås Taugbøl i et seiersintervju vist på Viaplay.

Federico Pellegrino og Lucas Chanavat fulgte på plassene bak nordmannen.

– Å slå folk som Pellegrino og Chanavat er en drøm som går i oppfyllelse. Hvis du tenker hvor mange pallplasseringer og seirer de har ... jeg kan ikke telle så langt. Det er fantastisk å være der sammen med dem, sier Solås Taugbøl.

Og for de som vil telle: Chanavat sto med ni pallplasseringer, hvorav to seirer, mens Pellegrino hadde vært på pallen 33 ganger i verdenscupen og vunnet 16 ganger før lørdagens renn.

Lørdagens renn i Dresden var viktig både for de ledige plassene i Tour de Ski-troppen og for en mulig OL-plass. Spesielt Sindre Bjørnestad Skar var avhengig av å bevise, og i Dresden har han gode minner med én seier og én annenplass fra tidligere år.

Bjørnestad Skar kom seg til finalen, og der møtte han blant andre Håvard Solås Taugbøl og Even Northug. Taugbøl vant prologen og hadde full kontroll i de innledende heatene. I finalen ble det et tett oppgjør mellom Taugbøl og Pellegrino, og på oppløpet holdt Taugbøl akkurat unna og tok karrierens første verdenscupseier.

Northug gikk inn til fjerdeplass, mens Bjørnestad Skar ble nummer fem. For Northug er det karrierebeste i et verdenscuprenn.

HOLDT UNNA: Håvard Solås Taugbøl tok kommando og gikk inn til seier. Her følges han av Lucas Chanavat (venstre) og Federico Pellegrino (høyre).

I kvinneklassen imponerte både Mathilde Myhrvold (23) og Kristine Stavås Skistad (22). Begge tok seg til finalen for første gang denne sesongen. Stavås Skistad ble best med en fjerdeplass - en tangering av hennes beste resultat i verdenscupen.

KARRIEREBESTE: Mathilde Myhrvold tok seg til finale i en verdenscupsprint for første gang.

– Det går i riktig retning, men det skulle gjerne vært litt bedre, sier Stavås Skistad til Viaplay.