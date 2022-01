Klæbo toppet norsk storeslem - økte forspranget i touren

OBERSTDORF/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) fortsetter å herje i Tour de Ski. Nærmest på sprinten fulgte tre nordmenn. Lagkameratene mener Klæbo nærmest er umulig å ta knekken på.

VANT IGJEN: Johannes Høsflot Klæbo sikret nok en seier i årets Tour de Ski på lørdagens sprint.

1. jan. 2022 13:37 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Hver seier viser at du er et steg i riktig retning for målene du har satt deg. Det er godt å få en seier og ikke minst en god start på 2022, sier Klæbo til VG etter lørdagens renn.

For i den klassiske sprinten på den fjerde etappen av året Tour de Ski var det ingen som maktet å følge trønderen.

Etter en semifinale hvor Klæbo var suveren og hans russiske konkurrenter Aleksandr Bolsjunov og Aleksandr Terentjev røk ut, var alt duket for 25-åringen.

Med et monsterrykk parkerte Klæbo alle bortsett fra Erik Valnes. På oppløpet ble det en kamp mellom de to, hvor Klæbo var sterkest.

Klæbo har vunnet tre av de fire første etappene og leder touren med 1:03 minutter til Pål Golberg og 1:19 minutter til Aleksandr Bolsjunov.

Bak sikret Golberg den siste pallplassen foran Even Northug på sprinten. Norsk storeslem i solskinnet i de bayerske alper.

– Tøft, ja. Men alt i alt en jævlig artig dag. Golberg var sterk siste meterne dessverre. Men jeg gikk alt jeg hadde til mål, sa Northug til VG etter fjerdeplassen.

– Er Klæbo uslåelig?

– Fristende å si nei, men i dag er det umulig for meg. Men en gang i fremtiden må det gå.

Klæbo tok sin 45. verdenscupseier og er nå bare én seier bak Bjørn Dæhlies rekord som mestvinnende i verdenscupen med 46 seirer.

Med dagens seier har Klæbo også vunnet 21 av de 23 siste verdenscuprennene i sprint. De to rennene han ikke har vunnet, verdenscupen i Ruka i fjor og forfjor har han blitt nummer to.

Konfrontert med tallene, tar ikke trønderen nevneverdig av:

– Hva skal jeg si? Sånn sett har det vært bra. Det er artig at vi får det til, og det er stats å få med seg Erik og Pål på pallen, sier Klæbo og legger til:

– Jeg får prøve å komme meg fortest mulig gjennom pressesonen og videre til Italia.

I Ruka i 2019 var det Valnes som tok skalpen på trønderen. Men den bedriften er ikke enkel å gjenta.

– Det er vanskelig å slå ham. Det er vel så nært umulig som det går an. Men det er ikke helt umulig. Jeg føler at hvis jeg treffer perfekt over toppen og ned i kjøringen, så er det mulig, sa Valnes til VG etter sprinten.

Pål Golberg er fornøyd med hvordan formen har tatt seg opp.

– Tredjeplass var kjempebra. Det var to jeg ikke rådde over. Så det var et godt resultat med tanke på touren spesielt, sa Golberg etter rennet.

Samtidig hadde han medfølelse for mannen han akkurat skjøv ut av pallen.

– Det er litt kjedelig at jeg slår han, for han har virkelig hevet seg etter å ha vært med i mange år. Han har tatt et stort steg, og det er veldig moro, sa Golberg om Northug.