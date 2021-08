Bruker flere hundre tusen på aksjer

Johannes Høsflot Klæbo følger med på hva som skjer på børsen: – Jeg er ikke ute etter de raske pengene.

Johannes Høsflot Klæbo åpner opp for en jobb innen finans etter skikarrieren.

KNYKEN: – Det var litt kaos med mange løpere i feltet og lange utforkjøringer som gjorde det umulig å få ei luke.

Men selv om Johannes Høsflot Klæbo opplevde den avsluttende skiatlon-konkurransen i Toppidrettsveka som kaotisk, gjorde han alt riktig da alt skulle avgjøres. Han smatt foran Gjøran Tefre i den siste svingen og kom først inn på oppløpet. Der gjorde han, som så mange ganger før, alt riktig. Dermed vant Klæbo den 20 kilometer lange konkurransen og sikret seg sammenlagtseieren. Erik Valnes ble nummer to, mens Tefre kom i mål som tredjemann.

Mellom alle treningene og skikonkurransene, følger Klæbo med på hva som skjer på Oslo børs. Det har ført til at han har investert over 200 000 kroner i aksjer.

– Det er noe jeg syns er veldig spennende. Jeg prøver å følge med på markedet og lære meg mest mulig, sier Klæbo til Adresseavisen.

24-åringen sier at han godt kunne tenkt seg en jobb innen finans etter skikarrieren.

– En ting er å investere i akser, men jeg syns det er like interessant å se hvordan ulike selskaper jobber. Noe innenfor finansverdenen kan være en interessant jobb for meg på sikt.

– Hvilken strategi følger du?

– Jeg er en langsiktig sparer. En langsiktig investor. Jeg er ikke ute etter de raske pengene, men plasserer pengene mine i gode og ordentlige selskap.

Allerede for fire år siden skrev Klæbo under på en avtale med Sparebank1 Markets. Den innebar blant annet at han jobbet ei uke for dem som trainee. I avtalen sto det også at han har muligheten for jobb i selskapet når skikarrieren er over.

– Jeg lærte mye da jeg jobbet for dem, forteller skistjernen.