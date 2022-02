Skapte russisk sinne – stilte også Johaug dopingspørsmål

ZHANGJIAKOU (VG) Den amerikanske journalisten Nathaniel Herz sier han har mottatt grove meldinger etter at han hisset på seg Aleksandr Bolsjunov. Etter Therese Johaugs 10 kilometer-gull kom han med nytt dopingspørsmål.

DRAPSTRUET: Journalist Nathaniel Herz stilte dopingspørsmål til Aleksandr Bolsjunov.

10. feb. 2022 12:07 Sist oppdatert nå nettopp

Therese Johaug jublet ellevilt etter det marginale OL-gullet på 10 kilometer – 0,4 sekunder foran Kerttu Niskanen. Dermed står Johaug med to av to gull til nå i Kina. Det er hennes to første individuelle OL-gull etter at hun gikk glipp av VM i 2017 og OL 2018 på grunn av dopingdommen fra høsten 2016.

Nathaniel Herz, som er journalist i amerikanske «Faster Skier», var nysgjerrig på dopingdommen til Johaug etter rennet og stilte følgende spørsmål på den internasjonale pressekonferansen:

– Det har vært mye diskusjon om antidoping og doping den siste uken. Det var overskriften i Guardian (da Johaug vant 15 km, journ.anm.). Jeg lurer bare på hva du vil fortelle til folk som ser suksessen din den siste uken, med tanke på den positive testen din for flere år siden?

– Jeg forstår ikke spørsmålet, svarte Johaug og Herz prøvde igjen.

– Jeg lurer på reaksjonen din til folk som kanskje ikke følger ski så tett, og ser resultatene dine fra denne uken og det eneste de assosierer det med er den positive testen den?

– Jeg er ferdig med årene jeg var ute. Jeg vet for meg selv og alle som kjenner meg, vet hva som skjedde i dette tilfelle. Folk kan mene hva de vil. Jeg bryr meg. De kan mene hva de mener. Jeg vet hvem jeg er og hva jeg gjør. Jeg var ute i to år, og trente så hardt og så mye for å komme tilbake og kjempe for medaljene her, svarte Johaug.

Det er andre gang Herz stiller spørsmål om dopingbruk på langrennsarenaen på 1700 meter høyde, i nærheten av Den kinesiske mur, de siste dagene.

Aleksandr Bolsjunov knuste alle på OLs innledende distanse, tremila. Landsmannen Denis Spitsov tok sølv. Herz fant det riktig å stille et spørsmål om doping – ikke minst med tanke på Russlands dopinghistorikk som gjør at de ikke kan delta hverken under sitt nasjonsnavn eller eget flagg i Beijing-OL.

Bolsjunov var i harnisk over spørsmålet på pressekonferansen etter gullet.

– Jeg mente ikke spørsmålet spesifikt mot Bolsjunov, men russerne generelt på grunn av at det har blitt bevist at de har gjort statsstyrt doping tidligere i forbindelse med Sotsji-OL.

I etterkant har det vært mange meldinger i innboksen, forteller Herz til VG.

– Det har vært ganske mange reaksjoner. Folk snakker fortsatt om det, sier journalisten fra USA.

– Jeg har fått en drapstrussel fra en med russisk navn på Facebook. Jeg er ikke sikker på om han var russer eller ikke, men navnet var russisk.

– Hvordan reagerte du på det?

– Vi rapporterte det til den amerikanske ambassaden i Beijing. De sa at vi skulle holde dem oppdatert om noe mer skjer. Foreløpig er det ok. Det har vært noen andre uvennlige kommentarer i sosiale medier, men det er greit. Det kommer med jobben.

– Ble du nervøs?

– Jeg har mye erfaring med negative kommentarer, men aldri blitt truet med døden før. Men det var bare én. Jeg har prøvd å respondere skikkelig, og holde kontakt med folk som kan mer enn meg om slikt. Det er litt nervepirrende med tanke på at jeg er i Kina og ikke har den samme sikkerheten og de samme rettighetene som jeg har hjemme i USA. Men jeg har ikke vært veldig bekymret. Noen russiske politikere og andre kjente folk har også hatt sine meninger har jeg skjønt. Det er også greit.

I Norge skrev NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt en kommentar der han mente at russerne – som følge av det organiserte dopingen mot Sotsji-OL – ikke burde ha fått stille til start i OL. Den russiske skipresidenten Jelena Välbe sier at hun derfor vil boikotte norske presse i Kina.

– Hva tenker du om at Välbe boikotter presse nå?

– Det er det ikke opp til meg å ha noe mening om, svarer Nathaniel Herz.

– Jeg har snakket med Marcus Cramer, treneren til Russland. Jeg satte pris på det, og det virker som de er opptatt av omdømmet deres. De er sensitive på dette spørsmålet.

– Var det nødvendig å stille spørsmålet om doping?

– Spørsmålet er mer relevant til de som styrer idretten enn Bolsjunov, og jeg skjønner at han ble sint, men jeg mener det var rettferdig å stille det spørsmålet. Jeg har fått mye tilbakemeldinger, og det er veldig splittet, omtrent 50/50, på om folk mener det er riktig å stille det eller at det var unødvendig og uprofesjonelt.

VG har vært i kontakt med Saltvedt. Han har ikke mottatt drapstrusler.

– Men det er mye annet rart, sier han.