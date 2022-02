Klæbo takker faren etter OL-revansjen: - Det har vært tøft

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Etter å ha blitt parkert på 30-kilometeren, forsvarte Johannes Høsflot Klæbo (25) sprintgullet fra OL i 2018 i suveren stil. Det gir han pappa Haakon mye av æren for.

forrige







fullskjerm neste SUVEREN PÅ OPPLØPET: Johannes Høsflot Klæbo tok sitt andre sprintgull i olympisk sammenheng. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

8. feb. 2022 13:17 Sist oppdatert 15 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg er utrolig glad. Det har vært tøft de siste ukene. Det skal jeg ikke legge skjul på. Jeg har gjort alt jeg kan for å være så godt forberedt som jeg kan. På søndag gikk det forferdelig, og jeg har brukt to dager på å skru om. Og så klarer jeg det, sier Klæbo til VG.

Han forteller at samtaler med pappa Haakon har vært avgjørende for å klare å slå knallhardt tilbake. Etter gullet klarte de ikke utveksle et eneste ord. Bare tårer.

– Idrett bringer frem følelser. Du ser smøreren i bussen og vet hvor mange timer han har jobbet for deg. Han står der med tårer i øyna, og det er en drøm som går i oppfyllelse. Tårene trillet. Jeg ringte faderen og vi begge hulket bare. Den jobben pappa og jeg har gjort de siste dagene kommer jeg til å huske i lang tid. Det har vært tøft de siste dagene og ukene, og da blir det mange følelser, sier Klæbo.

I finalen var det kun Klæbo som kunne forsvare Norges ære. Både Erik Valnes og Håvard Taugbøl ble hektet av i den andre semifinalen.

Og Klæbo skuffet ikke. I finalen parkerte han konkurrentene og tok et suverent OL-gull – hans fjerde totalt. Først ut på oppløpet ble han kun fulgt av Federico Pellegrino, men italieneren kunne ingenting gjøre med trønderen. Aleksandr Terentjev tok bronsen.

OL-studio: Få siste nytt om mesterskapet

Pappa Klæbo er tydelig rørt i det han tar seg en prat med VG.

– Det var rått, utrolig rått. Det ble ikke sagt så mye, nei. Det lå litt i luften. Det er utrolig nært når du vet hva har lagt ned, hva det har kostet. Så nå er det en rørt far du snakker med, sier Haakon Klæbo.

Han mener man ikke må glemme hvilken prestasjon sønnen akkurat har levert.

– Det er ingen selvfølgelighet å dra til Beijing og ta et OL-gull i sprint. Jeg er utrolig stolt av ham. Det kom vel til uttrykk i telefonsamtalen også, uten at det ble sagt. Når man kjenner hverandre godt, så trenger en ikke si så mye.

– Var du bekymret da han lå sist?

– Jeg er alltid bekymret. Jeg vet hvor lite som skal til. Men selv om det ikke gikk så bra i prologen, viste Johannes hva som måtte til videre.

Sprinttrener sprinttrener Eirik Myhr Nossum er full av beundring over det Klæbo leverer.

– Johannes er en unik idrettsmann. Det er helt utrolig. Dette er ikke den letteste seieren han har hatt i karrieren, men han er så god på å komme seg foran og gjøre de riktige tingene. Han tilpasser seg hver eneste gang, sier Myhr Nossum til VG.

Se spurten på oppløpet her:

Hyllesten kom naturligvis fra flere hold etter at gullet var sikret:

– Han er en kunstner på ski og gjør egentlig som han vil. Han går kontrollert og tar den gullmedaljen alle hadde forventet. Johannes er en utrolig idrettsmann, sier Discovery-ekspert Trond Nystad om Klæbos gulløp.

– Johannes bommer til og med i et par stavtak på oppløpet, men likevel er han helt overlegen, følger Martin Johnsrud Sundby hos Discovery opp.

Men tross Klæbo-gull, bekymrer den svake norske bredden. Det var heller ingen norske løpere i kvinnefinalen, noe som er historisk dårlig.

– Dette fortsetter den farlige trenden til nå i OL. Vi er ikke der vi skal være. Dessverre, det er helt under pari, sier Sondre Sundby i VGTVs studio idet Klæbo sikret finaleplass som eneste nordmann.

Trener Myhr Nossum tar det hele litt mer med ro.

– Vi skulle selvfølgelig hatt med oss flere. Pål er uheldig og kommer tapende ut av en situasjon som ikke er hans feil. Erik og Håvard blir hakket for små i sin semifinale. Sånn er det, dessverre, sier treneren om den svake norske representasjonen.