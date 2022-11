Klæbo gir resten hodebry: – Han kan gjøre som han vil

RUKA (VG) Konkurrentene virker målløse etter at Johannes Høsflot Klæbo (26) gjorde rent bord i sesongåpningen.

MANNEN Å SLÅ: Johannes Høsflot Klæbo var i hovedfokus hele helgen i finske Ruka.

6 minutter siden

– Jeg lar meg imponere altså. Det er en skiløper som har blitt fryktelig god de siste årene. Det han har vist denne helgen og forrige ... Det er ikke mange skiløpere som har prestert så bra, sier Hans Christer Holund til VG.

– Tror du han må anstrenge seg på «angrepene» underveis?

– Jeg tror ikke det. Han er veldig, veldig god. Han har så mange strenger å spille på. Akkurat nå kan han gjøre som han vil, så håper jeg å nærme meg litt utover sesongen, svarer Holund.

Han var den av de 10–12 i tetgruppen som forsøkte å legge mest press på Klæbo søndag, til liten nytte.

Klæbo har vunnet alle tre rennene i verdenscupåpningen denne helgen og avsluttet med seier på jaktstarten søndag. I tillegg vant han begge rennene han gikk under nasjonal åpning på Beitostølen forrige helg.

– Jeg hadde ikke noe ambisjon om å dra til noe særlig. Det gikk i rykk og napp som jeg håpet. Holund gjorde en god jobb og dro jevnt. Jeg tror han dro til så hardt at det ble mer enn nok for folk bak. Da brenner folk kruttet, svarer Klæbo på utsagnet om at han ikke måtte anstrenge seg skikkelig.

Ekspertene Niklas Dyrhaug og Torgeir Bjørn ga uttrykk for at de ikke skjønner hvordan man skal slå Klæbo når han viser slik form.

Klæbo startet med et solid forsprang på søndagens 20 km jaktstart i Ruka, men slapp opp konkurrentene før han smalt fra i siste motbakke og tok sin femte overlegne seier på like mange forsøk:

10 km klassisk på Beitostølen, nasjonal åpning

10 km fri på Beitostølen,

Sprint klassisk i Ruka, verdenscup

10 km klassisk i Ruka

20 km fri jaktstart i Ruka

– Johannes er i ekstremt god form nå. Det skal litt til når han i tillegg får rusle noen runder i tet og bare vente. Vi får prøve å stoppe rekken på Lillehammer til fredag, vi er andre nordmenn som også vil vinne skirenn, sier Simen Hegstad Krüger.

Martin Løwstrøm Nyenget startet som nummer tre søndag, drøyt 30 sekunder bak Klæbo. Han innrømmer at troen på å slå ham var liten.

– Med utgangspunktet i dag, skal jeg være realistisk: Det er fryktelig vanskelig. Det blir ikke vanskeligere enn når han går ut et halvminutt foran. Jeg tror det kommer bedre sjanser til å tukte ham senere i sesongen, sier Nyenget.

Han tror ikke Klæbo ble påvirket de gangene noen andre satte opp farten i Finland.

– Det gjør liksom ikke noe skade. Det er det som er så vrient.

Federico Pellegrino, som tok tredjeplassen etter at Calle Halfvarsson ble disket, er usikker på om han har møtt en bedre skiløper. Han nevner kanskje Petter Northug.

– Klæbo er utrolig, sier italieneren.

Trønderen fikk oppmerksomhet for «barisbildet» over, og Dyrhaug mente han så sterkere ut fysisk enn i sommer. Men Klæbo avviser at han har trent for det.

– Jeg har brukt litt mer tid på styrkerommet, for å styrke området rundt hamstringen. Hvis det synes andre plasser, har jeg i så fall bommet. Det er ikke noe fokusområde jeg har hatt, sier Klæbo.

Klæbo har nå gått 103 verdenscuprenn, og står med 70 pallplasser - 51 av dem seirer (rekord). VM i Planica i slutten av februar er sesongens høydepunkt.