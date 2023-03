Klæbos svar til lagkameraten: – Det handler på ingen måte om det

PLANICA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) mener Harald Østberg Amundsen (24) misforsto skuffelsen hans etter 15-kilometeren.

GULLGLIS: Johannes Høsflot Klæbo var naturligvis i mye bedre humør etter gull på stafetten enn 4. plass på 15-kilometeren.

05.03.2023 10:04

– Det handler ikke om ikke å unne lagkameratene suksess. Jeg synes det er fantastisk artig at de klarer å tapetsere pallen. Vi vet at det er tre vanvittige gode skiløpere, så det handler på ingen måte om det, sier Klæbo til VG.

Mens lagkameratene Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen og Hans Christer Holund alle var storfornøyde med trippelen på onsdagens 15-kilometer fri, var Klæbo langt nede da bronsen glapp med 0,9 sekunder.

Trønderen var ordknapp i intervjuene, ville glemme dagen og mente løpet var for dårlig. Sølvvinner Amundsen stusset på reaksjonen til Klæbo, etter det som var et av hans beste løp på en 15-kilometer fri intervallstart.

– Vi har vist at vi skøyter fort på en sånn distanse. Det er en «fair» fight hele veien. Jeg håper også han unner oss suksess, sa Amundsen til VG.

– Jeg er overrasket over at han er veldig skuffet. For han vet at både Simen, Holund og jeg kan gå fort på en skøytedistanse. Hvis han fikk ut det han var god for så er det ikke noe å være ... ja, det er alltid kjipt med fjerdeplass, men du får ikke en mer «fair» distanse enn i dag, sa Asker-gutten til Nettavisen.

SØLVVINNER: Harald Østberg Amundsen tok sølv på 15-kilometeren. Til høyre bronsevinner Hans Christer Holund.

Konfrontert med Amundsens uttalelser, svarer Klæbo at han ikke har fått det med seg.

– Det handler om at jeg prøver å gå så fort jeg kan. Og når jeg er ni tideler unna, er det en skuffelse. Hvis du ikke er skuffet over det, bør du finne på noe annet å gjøre, tenker jeg.

Klæbo var torsdag en del av det overlegne stafettgullet. Søndag jakter han sitt første individuelle mesterskapsgull på distanse.

I Planica-VM står Klæbo med tre gull i likhet med Simen Hegstad Krüger. Men sistnevnte er – til sterke reaksjoner – vraket fra muligheten til en duell om å bli VM-konge på «kongeøvelsen», femmila.

Etter torsdagens stafett uttalte Krüger at Klæbo var i greit humør etter nedturen på 15-kilometeren.

– Jeg skjønner at han var skuffet. Vi var tre som var bedre enn ham da, og da ble det en fjerdeplass for ham. Jeg hadde nok vært skuffet selv da, sa Krüger.

Amundsen dro rett til Scan Cup (nivået under verdenscup) etter at han ble vraket fra torsdagens stafett. Der har han fortsette å vise storform med en tredjeplass på sprint (Sindre Bjørnestad Skar vant foran Harald Astrup Arnesen) og seier på 10 km fri.

Amundsen har nå sikret Scan Cup sammenlagt, som gir friplass til alle renn i verdenscupen resten av denne sesongen og før jul neste vinter.