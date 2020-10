Løfshus ble sint: – Altfor lett å skylde på dem rundt

Vidar Løfshus tror Petter Northug har viljen som skal til for at han får orden på rusproblemet sine.

Nå nettopp

ORKANGER: – Det var bare tragisk. Jeg syntes jo synd på ham, samtidig ble jeg sint.

Slik reagerte Vidar Løfshus da det ble kjent at Petter Northug hadde blitt tatt for råkjøring. På pressekonferansen i Trondheim 21. august innrømmet den tidligere skistjernen at han har et alvorlig rusproblem.