Bolsjunov i tårer etter stavbrekk – nekter å stille på premieutdeling

OBERSTDORF (VG) Alexander Bolsjunov var knust etter at staven brakk og gullet glapp. Russeren gråt i målområdet etter løpet.

7. mars 2021 15:22 Sist oppdatert nå nettopp

Johannes Høsflot Klæbo var borte hos Alexander Bolsjunov.

Der ble han trøstet av gullvinner Johannes Høsflot Klæbo og etter hvert forloveden Anna Zjerebjatjeva.

– Jeg går ikke til premieutdeling, for dette er ikke rettferdig, sier Bolsjunov til Matsj TV.

– Jeg har ikke ord. Alle ser hva som skjer, sier russeren, som sier at staven brakk på grunn av Klæbo.

Aleksandr Bolsjunov kom først inn på oppløpet. I den siste svingen kom han i kontakt med Klæbo og russeren knakk staven tidlig på oppløpet.

– Det er utrolig kjedelig med en sånn avslutning, sier Klæbo til NRK.

– Hvis jeg hadde gjort det som Klæbo gjorde, hadde jeg blitt diskvalifisert, sier Bolsjunov til NRK, formidlet gjennom tolk.

Bakfra kom Iversen forbi og tok sølvet foran Bolsjunov. Russerne har lagt inn protest.

– Nå er trenerne på dommerrommet. Vi har protestert. Opprinnelig sa de at Klæbo brakk staven. Så sa de at Bolsjunov la staven mellom beina. Så sa de at det var en kontakt med Klæbo, sier den russiske treneren Sergej Turysjev til Matsj TV.

– Klæbo er heldig om han får beholde gullet, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Johannes Høsflot Klæbo sier at han foreløpig har fått beskjed om at han beholder gullet. I målområdet gikk han bort og trøstet sin russiske konkurrent, som han er invitert i bryllupet til.

– Kjempevanskelig situasjon. Hvem som knekker staven er ikke så veldig relevant. Spørsmålet er hvem som har ansvaret, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen i NRKs studio.

– Det var litt dumt at det skulle bli en sånn hendelse, men jeg tror den blir stående, sier sprinttrener Arild Monsen.

På NRKs sending blir det bekreftet russernes trener, Markus Cramer, har slått fast at de legger inn protest.

– Det blir nok store diskusjoner uansett, sier Monsen.

Hvis Klæbo blir diskvalifisert, blir Iversen mester. Så det maksimale for oss er sølv, sier Turysjev.

