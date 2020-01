– Jeg føler meg ikke trygg, sa hun før start. Men ingen kunne true suverene Therese Johaug.

Saken oppdateres.

Med en ledelse på 33 sekunder på nærmeste utfordrer, var det vanskelig å tro på Therese Johaug før søndagens jaktstart.

– Jeg føler meg ikke trygg, det gjør jeg ikke, sa hun til NRK.

Konkurrentene nærmet seg og slo til og med Johaug i enkelte distanserenn i Tour de Ski nylig, men denne helgen har hun vært tilbake der vi er vant til å se henne: et lite tidshavn foran nærmeste utfordrer.

Den suverene 31-åringen hadde 55 sekunder til nummer to etter halvgått løp, og økte bare avstanden fram mot målgang.

I mål var hun over ett minutt foran nummer to.

Fakta: Resultater, 10 km jaktstart 1) Therese Johaug: 26,49,7. 2) Natalja Neprjajeva (Russland), 1,04,8 bak. 3) Ingvild Flugstad Østberg, 1,06,0 bak. 4) Heidi Weng, 1,06,0 bak. 5) Krista Pärmäkoski (Finland), 1,49,1 bak. 6) Ebba Andersson (Sverige), 1,49,4 bak. 7) Kerttu Niskanen (Finland), 1,56,7 bak. 8) Katerina Razymova (Tsjekkia), 1,59,9 bak. 9) Ragnhild Haga, 2,06,8 bak. 10) Jessica Diggins (USA), 2,12,0 bak.

Førsteplassen var reservert. Spenningen handlet om hvilke av forfølgerne som kapret de to andre pallplassene. Fra andre til sjuendeplass skilte det under 20 sekunder etter lørdagens 10 kilometer fristil, og i denne gruppen gikk Ragnhild Haga, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. De to sistnevnte gikk sammen med russiske Natalja Neprjajeva etter 5 kilometer, og trioen hadde et godt forsprang på resten av feltet, et forsprang de ikke ga fra seg.

I spurten var russeren best og ble nummer to. Det ble målfoto mellom de to nordmennene, og Ingvild Flugstad Østberg ble dømt foran lagvenninnen.