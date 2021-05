Haga ut mot skiforbundet etter landslagsvraking: – Dobbeltmoral

Langrennsløper Ragnhild Haga (30) er skuffet, overrasket, lei seg og litt sint etter at hun ble vraket fra landslaget foran OL-sesongen.

HØYDEPUNKTET: Ragnhild Haga tok OL-gull på 10 kilometer i 2018. Foto: Lise Åserud / NTB

3. mai 2021 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Takk for fine og lærerike år på skiforbundets landslag. Det ble en brå slutt, men motivasjonen mot OL er fortsatt stor, skriver Haga på Instagram mandag formiddag.

Haga er regjerende OL-mester på 10 km fra 2018 – før lekene i Beijing neste vinter.

Dette er langrennsløperen Ragnhild Haga: * Alder: 30 år (født 12. februar 1991) * Klubb: Åsen * Meritter: * OL: To gull (10 km fri teknikk og 4 x 5 km 2018) * VM: 4.-plass som best (2017) * Verdenscupen: 1 seier (2017) og ytterligere ni plasseringer på seierspallen * Aktuell: Er vraket fra Norges landslagrennslandslag foran neste sesong. Vis mer

Haga har ikke klart å følge opp etter OL-suksessen, og fikk kun gå én øvelse under VM i Seefeld (2019) og Oberstdorf (2021). Det ble henholdsvis 10. plass på 30 kilometer og 7. plass på 10 kilometer (kun verdensmester Therese Johaug var bedre blant de norske).

Hun fikk den endelig beskjeden om at hun var ferdig på landslaget, i en telefonsamtale med damelandslagstrener Ole Morten Iversen for en uke siden.

– Jeg er overrasket, skuffet og lei meg. Man får en klump i halsen, fordi folk ikke har troen på deg. Også ble jeg litt sint. Jeg slet litt med å sove, for jeg tenkte masse. Hvorfor kan de ikke gi meg en ordentlig grunn til at jeg er ute av laget? Jeg får ta det ut i skiløypa til vinteren, sier Haga til VG.

– Argumentene spriker

Hun tok NM-sølv i Granåsen på 10 kilometer friteknikk i januar. To ganger var hun nest beste norske løper bak Therese Johaug internasjonalt sist sesong, med 4. plass i Falun og 7. plass i VM.

– Argumentene deres spriker, resultatene mine har vært gode nok, men de vil prioritere sprintere. Det blir litt dobbeltmoral, mener Haga.

Det er drøyt tre år siden hennes største dag i skisporet:

Haga mener at dersom resultatene er gode nok, så bør det holde til å få en landslagsplass. Hun har tatt opp med ledelsen flere ganger, forteller hun, at de også må sørge for rekutteringen på distanse, bak Johaug.

– De oppfører seg nesten som et privatlag. På privatlag kan man bestemme seg for om man vil satse på Marcialonga eller femmila i OL, men skiforbundet har monopol på de beste utøverne i Norge og å ta var på dem i Norge som har best resultater jevnt over i verdenscup, samtidig er det ikke en menneskerett å være på landslaget, sier Haga.

Sportssjef Espen Bjervig er forelagt uttalelsene til Haga, men han vil ikke kommentere landslagsuttaket før i morgen (tirsdag).

Hun har hatt flere samtaler med Ole Morten Iversen, og føler at hun kom lenger og lenger unna landslaget for hver samtale. Hun reagerer på prosessen og etterlyser en god forklaring på hvorfor hun er ute, den mener hun selv at hun fortsatt ikke har fått.

– De har ikke klart å gi meg en god begrunnelse, mener Haga.

Siste pallplass i verdenscupen kom tilbake i mars 2018.

Nå må hun lage sitt eget opplegg. OL i Beijing går i høyden. Det krever trening i høyden.

– Jeg må bruke revansjelysten over tid, og ikke ta ut alt med en gang. Jeg blir veldig revansjelysten. Den kan være en «boost». Men jeg vet ikke helt hvordan veien videre blir, kanskje jeg ikke får tilgang på Olympiatoppen. Jeg må finne ut av rammene rundt. På den annen side får jeg mulighet til å gjøre som jeg selv vil. Men jeg kommer til å savne jentene, sier Haga.

Haga har brukt Pål Gunnar Mikkelsplass som personlige trener og støttespiller de siste årene på landslaget.

– Hun kan være en medaljekandidat der. Ragnhild er kjempemotivert for å prøve på det. Motivasjonen er helt på topp, sier Mikkelsplass.

Han forteller at de nå planlegger et sportslig opplegg for Haga utenfor landslag.

– Det går an å gjøre en god jobb selv om man ikke er på landslag. Det er alltid tungt å ikke komme med, men Ragnhild må bare bruke det som motivasjon, sier Mikkelsplass.

Landslagene presenteres endelig tirsdag.

– Vi vil ikke kommentere lagene før offentliggjøringen, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til VG mandag.

Haga har totalt gått 123 renn i verdenscupen, og står med ti pallplasser og en seier. 30-åringen uttrykte stor frustrasjon over egen utvikling i starten av sist sesong.

