Ungdommen svikter langrenn på TV: – Dramatisk dårlig

Åtte av ti som ser langrenn på TV er over 50 år.

JOHAUG BLE SLÅTT: Therese Johaug ble nummer tre på 10 kilometer fellesstart i Falun 30. januar. Linn Svahn vant foran Julija Stupak. Her drar Johaug på Heidi Weng, Ebba Andersson og Jessica Diggins. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

22. feb. 2021 11:57 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Norge har deltatt i fire verdenscuphelger denne sesongen. VG har fått TV-tallene fra tre av dem fra NRK: Ruka, Lahti og Falun. Så godt som ingen under 19 år ser langrenn på TV.

– Jeg tenkte tallene var svake, men ikke så dramatisk dårlig. Det er trist. Jeg er veldig glad i langrenn, sier tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl til VG.

6270 personer under 19 år så sprintfinalene fra Ruka. 8820 personer under 19 år så kvinnenes 15 kilometer fellesstart med skibytte fra Lahti.

Stensbøl er 73 år. Han er i aldersgruppen med høyest andel som ser langrenn, de fra 67 år og oppover.

Les også Klæbo usikker foran VM: – Det er en form for risiko

TOPPIDRETTSSJEF: Bjørge Stensbøl var leder for Olympiatoppen fra 1989 til 2004. Her på 25-årsjubileet for Lillehammer-OL i 2019. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

– Jeg merker det på meg selv, jeg satt alltid limt foran TV-en før. Jeg er langt over snittet interessert. Jeg ser mye mindre langrenn nå, det er så forutsigbart. Det er noen få nordmenn mot Aleksandr Bolsjunov. Det blir ikke så interessant lenger, sier Stensbøl.

– Så drita kjedelig

Johan Kaggestad var på juniorlandslaget i langrenn for mange år siden. Han har vært landslagstrener i friidrett og kommenterer sykkel for TV 2.

– Jeg var i Sotsji-OL (2014). Jeg så herrenes femmil, det var så drita kjedelig. Jeg lå og sov i sola til det var igjen 10 kilometer, de gikk i kø. Det mangler et spenningsmoment i langrenn, sier Kaggestad til VG.

Her er noen nøkkeltall fra langrenn og TV-seere denne sesongen (Ruka, Lahti, Falun):

3 prosent er 18 år eller yngre.

5 prosent er fra 19 til 29 år.

15 prosent

22 prosent er 49 år eller yngre.

38 prosent er 50 til 66 år.

40 prosent er 67 år og eldre.

– Når TV-seerne stort sett er over 50 år så er det et signal om at det ikke er spennende nok. De yngre gidder ikke å se på i flere timer når det er noe som avgjøres i løpet av noen få minutter på slutten, sier Kaggestad.

Klæbo: – Krevende målgruppe

Johannes Høsflot Klæbo tok tre VM-gull i Seefeld. Han er tittelforsvarer og favoritt på sprinten. Han har satset på sosiale medier for å nå de yngre.

– Dette er interessante tall. Da håper og tror jeg ungdommen er ute og trener selv, for det er ingenting som er bedre enn det. Ut ifra de tilbakemeldingene jeg har fått i mine kanaler, så er det utrolig mange som ikke har gått på ski før, som har kjøpt seg skiutstyr denne vinteren, sier Klæbo til VG.

Klæbo ble nummer to på sprinten under verdenscupåpningen. Erik Valnes klarte det umulige på denne måten:

Les også Sprintdronningens nye liv: Hopper i det med kjæresten

Klæbo tror ungdom muligens er utålmodige og nøyer seg med å se på høydepunktene fra skirenn.

– Min ambisjon i sosiale medier er å vise folk hvordan det er å være langrennsløper. Men aldersgruppen 12 til 18 år er en krevende og vanskelig målgruppe, sier Klæbo.

Ski Tour-vinneren fra i fjor Pål Golberg satt selv å så på mesterskap i ungdommen.

– Jeg er overrasket over tallene og at vi ikke når flere ungdommer. Jeg håper folk er ute og i aktivitet i helgene selv. Kanskje de er mer opptatt av E-sport, sier Golberg.

– Mye handler om Northug

TV-tallene på lineær TV har generelt gått ned. I 2014/2015-sesongen, som toppet seg for Petter Northug med fire VM-gull i Falun, så 417.000 verdenscupåpningen og sprint i Ruka. Northug ble nummer to bak Eirik Brandsdal.

I november så 209.000 Erik Valnes slå Klæbo på sprinten samme sted. Høyeste TV-tall fra Ruka i 2014 var 676.000 på 15 kilometer klassisk.

Denne sesongen var 493.000 på 15 kilometer jaktstart det høyeste TV-tallet fra Ruka.

Les også Northug med tunge treningsmengder: – Håper han gjør comeback

VM-KONGE: Petter Northug tok 13 VM-gull i karrieren. Her sammen med Emil Iversen (t.v.) under Tour de Ski i 2016. Nå er Iversen et av Norges største VM-håp foran mesterskapet i Oberstdorf. Foto: Bjørn S. Delebekk

I desember ble verdenscuphelgen i Lillehammer avlyst.

I 2014 så 864.000 15 kilometer jaktstart på TV fra den norske OL-byen, Martin Johnsrud Sundby vant, Northug ble nummer 15.

Denne sesongen er det høyeste TV-tallet med norske VM-deltagere til start 505.000.

Det var sprintfinalene i Falun.

Les også Bolsjunov snakker ut etter episoden i Lahti: – Første og siste gang

IDRETTSMANN: Johan Kaggestad har vært en del av idretten hele livet. I årevis har han vært en av TV 2s fremste profiler på sykkel. Foto: Tore Kristiansen

Kaggestad mener tallene ikke lyver.

– Profilen Petter Northug samlet greit 100.000 selv. Han er den siste gamle skikongen Norge har hatt. Det er noe av det samme med Marit Bjørgen. De som går nå har ikke samme appell. Det er viktig at folk har et nært forhold til sine helter, sier Kaggestad.

NRK: Fantastiske Tour de Ski- og VM-tall

NRK er fornøyd med TV-tallene, for med synkende seertall på lineær TV generelt, så er markedsandelene på langrenn nå høyere enn tidligere. Og om noen dager skal TV-tallene opp, da går startskuddet i Oberstdorf.

Ski-VM i Seefeld (2019) ga rekordhøye seertall for NRK. På seertoppen for linær TV i 2019 kom femmila, 1.292.000 så Hans Christer Holund gå først i mål. Nummer to på listen var lagsprinten herrer med 1.233.000 seere.

Les også Diggins irettesatte TV-journalist: – Må lære seg hvordan han snakker til kvinner

SPORTSREDAKTØR I NRK: Egil Sundvor. Foto: Erik Johansen / NTB

Neste sesong overtar NENT Group rettighetene til verdenscup og VM på ski frem til 2026. Men NRK og TV 2 skal dele rettighetene til verdenscup i Norge.

Sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor, poengterer at bruken av mediene er i endring.

– Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til Tour de Ski 2020, der vi hadde to renn med nærmere 1,2 millioner på topp, og et snitt på nærmere 1,1. Under 50 år var der 417.000 på topp, og med 39 prosent av seingen. Så helt slutt er det ikke, sier Sundvor til VG og fortsetter:

– NRK kan fortsatt tiltrekke seg store seermasser, men det er åpenbart at endringer i bruk også påvirker oppslutningen hos de yngre. Derfor er de mest relevante tallene i dag hvor godt vi når publikum der de er, og de yngste er på digitale plattformer. Vi vet at interessen for sport og idrett er like stor som tidligere, også på langrenn, men bruken er annerledes. Det er åpenbart at profiler som Northug, driver interessen. All idrett trenger profiler for å stå fram og bli valgt.

– Dette er et varsku

Langrennssjef i Norges Skiforbund Espen Bjervig var natt til torsdag på plass i VM-byen Oberstdorf.

– Tallene forundrer meg ikke. De yngre ser mindre TV og streamer mer enn oss eldre. Men dette er et varsku, vi har en jobb å gjøre for å nå de unge. Tallene er et faresignal vi overvåker. Vi treffer unge i andre kanaler som i sosiale medier, sier Bjervig.

Les også Dette er langrennsløperne som skal til VM

FORAN SESONGSTART: Langrennssjef Espen Bjervig var klar med antibac-flasken på pressetreffet foran den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i november. Her sammen med Heidi Weng. Foto: Terje Pedersen

Langrennssjefen mener trikset er å fornye seg samtidig som man må bevare grunnmuren i langrenn.

– Det er kanskje gammeldags, men man må kjenne igjen idretten fra år til år. Men det blir forsøkt småting som noen hopp på noen av løpene i Tour de Ski. De sportslige duellene er det viktigste, sier Bjervig.

Therese Johaug er faktisk ikke helt uslåelig. Jessica Diggins er en av de få som har klart det de siste årene:

Lasse Gimnes er en erfaren kommunikasjonsrådgiver. Han kaller de unge for «generasjon utålmodig».

– Tradisjonell TV er i ferd med å bli baktung i alder. Jo eldre man er, jo mer ser man på TV. Men hovedkonklusjonen er at langrennssporten har store utfordringer med å få med de yngre. Men jeg er ikke så bekymret for det totale bildet. For idretten er det helheten som teller. Det hjelper også når VG kjører på. Klæbo når yngre i sosiale medier og på YouTube. Under VM kommer vi til å få se supertall for langrenn, sier Gimnes til VG.

VM starter med sprint damer og herrer kommende torsdag. Og avsluttes med femmila søndag 7. mars. VM i nordiske grener består også av hopp og kombinert.

Det ble i overkant dramatisk på 15-kilometeren i Falun. Mange løpere falt. Britiske Andrew Young smalt gjennom sikkerhetsgjerdet: