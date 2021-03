Sjekk Bolsjunovs liste over kontroverser: – Umoden som person og uferdig rent taktisk

Aleksander Bolsjunovs (24) kollisjon med Johannes Høsflot Klæbo (24) på femmilsoppløpet i Oberstdorf føyer seg inn i rekken av flere kontroverser med russeren – bare på de siste seks ukene.

HVOR VAR DU DA ...: Her knekker staven til Aleksandr Bolsjunov under den hyperdramatiske innspurten på femmilen i Oberstdorf-VM søndag. Johannes Høsflot Klæbo (til venstre) går først over mål, men det er enn så lenge Emil Iversen (bak) som er verdensmester. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

8. mars 2021 03:04 Sist oppdatert nå nettopp

Hendelsene har nemlig vært mange rundt Bolsjunov denne sesongen:

Under Lahti-rennene i januar kolliderte han med Hans Christer Holund den ene dagen og kroppstaklet finske Joni Mäki i målområdet den neste. Bolsjunov falt også i et kaosrenn i Falun rett før VM, og i mesterskapet i Oberstdorf var han nær ved å tråkke på staven til Johannes Høsflot Klæbo under stafetten, og han tok heller ikke imot lagkamerat Gleb Retivykh da duoen måtte nøye seg med bronse på sprintstafetten.

Det toppet seg med søndagens femmil, og TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad tror ikke det er helt tilfeldig at Aleksandr Bolsjunov ofte er i sentrum av disse situasjonene.

– Bolsjunov er en vinnerskalle som etter hvert har blitt vant til å få det som han vil. De største problemene har oppstått etter han ble verdens soleklart beste distanseløper, og skjer utelukkende når han settes under press. Dette takler han dårlig, mener Skinstad om russeren som tok sitt første individuelle gull på 30 kilometer med skibytte i VM.

Historien med Joni Mäki under stafetten i Lahti i januar ble raskt brukt som sammenligning med kollisjonen med Klæbo under femmilen søndag.

På oppløpet i Finland for seks uker siden, der spurten gikk i fri teknikk, knekte også Bolsjunov staven og slo etter finnen i irritasjon over at han la seg inn foran ham på oppløpet. Etter målpassering la russeren dessuten inn en «KHL-takling» på Mäki og sendte ham i bakken.

– Langt over grensen, fastslo Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Og dagen før kolliderte Bolsjunov altså med Hans Christer Holund under tremilen med skibytte.

– Det er jo Bolsjunov som kjører meg ned i svingen der. Jeg knekker begge stavene og blir vippet ut i nettet. Da tryner jeg og det samme gjør Bolsjunov. Da er egentlig løpet ødelagt, forklarte Holund til NRK den gangen. Mens Emil Iversen – som søndag ble verdensmester som følge av Bolsjunovs løypeeskapader – ga russeren kritikk for hvordan han ter seg i sporet.

– Jeg synes ikke noe om det. Alle som går i felt må prøve å holde skuldrene senket, men det kan gå en kule varmt, og det er ikke bare-bare. Han kan se seg litt i speilet også, ikke bare se på oss, sa Iversen etter rennet:

– I mine øyne fremstår Bolsjunov både umoden som person og uferdig rent taktisk som idrettsutøver, og det er dette som er bakgrunnen for at han stadig havner i problemer – både under og etter konkurranser, mener Petter Soleng Skinstad.

– At det blir krøll i løypa litt for ofte får så være, tenker jeg. Dette vil bli bedre med mer erfaring, særlig når han stort sett ender opp med å tape på disse situasjonene selv. Det jeg imidlertid reagerer mest på er hvordan han takler nederlag, situasjoner han opplever som urettferdige og når lagkamerater i hans øyne svikter. På det området har han en fryktelig lang vei å gå, fortsetter TV 2-eksperten, som dessuten mener at Klæbo burde beholdt gullet søndag.

Bolsjunov får i beste fall sølv når appellkommisjonen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) har behandlet ferdig Norges anke. På sprint i VM fikk han med seg bronse, men da var han ikke å se når lagkamerat Gleb Retivykh var i mål. Også på stafetten – som igjen var en duell mellom russeren og Klæbo – kunne det gått galt:

– Men dette skjer i hvert eneste skirenn. Tråkke på staven i skøyting er dessverre altfor vanlig. Like ofte som at man havner på bakskiene til den foran i klassisk, innvender Åge Skinstad – også TV 2-ekspert og tidligere norsk landslagssjef.

Han påpeker at han tar fullstendig avstand fra det Bolsjunov gjorde mot finske Mäki, men Skinstad senior tror russerens «trøbbel-liste» først og fremst handler om at stort sett kjemper om seirene.

– Man må være veldig være god for å være i alle disse situasjonene. I posisjoner med fellesstart blir det mange «tighte» dueller. Han prøver bare å vinne, og jeg tror ikke det er noe verre enn det, mener Åge Skinstad.