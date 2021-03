Klæbo disket på femmila etter jurydrama

Først fikk Johannes Høsflot Klæbo beskjed om at han var verdensmester. Så forlot han VM-stadion etter å ha vært inne til juryen to ganger. Klæbo hadde fått beskjed om at han hadde mistet gullet på femmila. Norge anker avgjørelsen.

Johannes Høsflot Klæbo gikk først i mål, men det er uvisst om han får beholde gullet. Foto: Richard Sagen

7. mars 2021 15:47 Sist oppdatert nå nettopp

OBERSTDORF: – Dette var et fantastisk løp fra A til Å. Men det er jo litt dumt at det ender slik. Det er en veldig vanskelig situasjon for juryen, sier morfar Kåre Høsflot til Adresseavisen.

Avslutningen ble svært dramatisk. Klæbo, Aleksandr Bolsjunov og Emil Iversen kom sammen på oppløpet, men det var de to førstnevnte som lå fremst.