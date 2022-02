Välbe erklærer boikott av norsk presse etter NRK-kommentar

ZHANGJIAKOU (VG) Den mektige russiske skipresidenten Jelena Välbe sier at hun boikotter norske medier som følge av en kommentar fra NRKs Jan Petter Saltvedt.

SNUR RYGGEN TIL: Jelena Välbe på vei bort fra en pressekonferanse under ski-VM i 2019.

9. feb. 2022 10:17 Sist oppdatert nå nettopp

NRKs profilerte kommentator skrev etter Aleksandr Bolsjunovs gull på tremila at han og de andre russiske utøverne «aldri burde fått stått på startstreken i dette OL».

Han skrev om dopingskandalen rundt Sotsji-OL i 2014 - der det senere kom frem at det hadde vært systematisk russisk doping og triksing med prøveglass under selve lekene.

– Russerne burde ikke fått vært med, skrev Saltvedt og mener de slapp altfor billig fra 2014-jukset.

– Det eneste signalet man burde sendt overfor så graverende og systematisk juks, endog i statlig regi, var en full utestengelse i fire år, fortsatte NRKs sportskommentator.

Dette har falt russerne tungt for brystet. Etter at skipresident Välbe feiret Bolsjunov-gullet hemningsløst på flyet, sender hun nå knyttneven i retning av norske medier.

– Jeg erklærer boikott av norske medier. Etter sprinten kom de bort til meg, og jeg sa hva jeg mente. Jeg vil ikke snakke mer, sier hun til avisen Sport Ekspress onsdag.

– På grunn av den artikkelen i NRK om at russerne ikke burde være her?

– Selvfølgelig! Dette er et brudd på alt tenkelig eller utenkelig. Verken jeg eller mine idrettsutøvere har en gang husket diskvalifikasjonen av idrettsutøverne deres, som det har vært mange av, fortsetter Jelena Välbe – og mener med «deres» altså «norske».

På spørsmål om det er spesielt med NRK, svarer hun:

– Det var nettopp det som slo meg. Derfor, nei. Det er slutt! La dem be om unnskyldning offentlig.

Til VG sier Saltvedt, etter å ha blitt gjort kjent med Välbes krigserklæring, at den russiske skipresidenten må lese hva som faktisk står i artikkelen.

– Det er ikke et angrep på Bolsjunov, eller Spitsov, for den del. Dette er angrep på et system der Det internasjonale olympiske komité (IOC) og Idrettens voldgiftsdomstol (CAS) ikke har tatt et oppgjør med det som er en gigantisk skandale. Den er aldri blitt ryddet opp i. Dette er en klassisk avledningsmanøver, og jeg ville mye heller tenkt hva Välbe sa om hva som skjedde i Sotsji i 2014. Det har hun sagt lite om, sier NRKs sportskommentator.

– Du skriver at Bolsjunov ikke burde vært der – er ikke det et slags angrep på ham?

– Nei, det er et angrep på en straff som ikke hadde virkning eller preventiv effekt. Et angrep på noe som ikke funket. Bolsjunov blir bare et symbol på det, han er uskyldig i denne sammenhengen, men Välbe får den muligheten hun ønsker. Dette var det første russiske gullet, og jeg hadde skrevet om dette, uansett hvem som hadde tatt det, svarer Saltvedt.

Välbe fortsetter tiraden slik:

– Noen idioter bestemte seg for å bli lest og dekke over fiaskoen i det første rennet på denne måten. Jeg klarer ikke å reagere med ro på det!

VG snakket også med Jelena Välbe på OL-stadion etter sprinten, men det var en kjapp samtale som bare handlet om Johannes Høsflot Klæbos imponerende løp.

Den kjente russiske skiskytterkommentatoren Dmitrij Gubernijev, som er på plass i Kina, er ikke enig med Välbe.

– Jeg snakker med NRKs journalister, og de har stor respekt for russisk idrett. Jeg har aldri hørt de snakke om at Russland ikke bør være med i OL.

Det hører imidlertid med til historien at disse to stort sett alltid har motsatt mening.