Team Klæbo etter tøff smørerkonflikt: – Ingen blir god av krangling

En samarbeidskonflikt skal ligge bak usikkerheten om Johannes Høsflot Klæbos smører får fortsette i Skiforbundet. Skistjernen ble lovet en løsning. Likevel mangler Frode Pedersen ny kontrakt.

TAKK FOR GOD GLID! Johannes Høsflot Klæbo og Frode Pedersen, her under Tour de Ski i 2019.

12 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I sakens anledning sier Klæbo følgende til VG fredag:

– Jeg kom ganske nylig tilbake fra Miami og jeg er usikker på om Frode har mottatt et tilbud eller ikke. Jeg vet at det er dialog og jeg forholder meg til det jeg har blitt lovet.

Pedersen selv bekrefter at det ennå ikke finnes et fullstendig kontraktsforslag. Men han har – som resten av smørerne – mottatt et forslag eller innspill til hva som skal med i en avtale.

TETT SAMARBEID: Mellom Klæbo og Pedersen, her avbildet før skitesting under Tour de Ski i 2019.

Samarbeidsproblemer

Det skjer etter mange uker med usikkerhet og ikke minst uklarhet i hvorfor det er en utfordring å signere Klæbos faste smører siden 2018. Pedersen får sin del av æren for 45 av skistjernens verdenscupseire, ikke minst for å ha hjulpet ham til syv OL- og syv VM-medaljer.

Likevel sådde langrennssjef Espen Bjervig tvil om han kom til å fortsette, selv om Klæbo trodde saken var avklart for snaue tre uker siden.

Men gjennom kildesamtaler med en rekke personer de siste ukene, får VG opplyst at saken har et spesielt bakteppe. Nemlig at det har vært samarbeidsproblemer mellom Pedersen og det norske smøreteamet sist vinter. Konfliktnivået var av en sånn art at den skal ha vært svært vanskelig å løse opp i, ifølge VGs kilder.

BLE ENIG, MEN INGENTING ER SIGNERT: Johannes Høsflot Klæbo (høyre), her sammen med resten av sprintlandslaget under en pressekonferanse i Oslo 2. mai.

Har en plan

På VGs spørsmål om det er en pågående konflikt mellom ham selv og noen i ski-ledelsen eller andre smørere, svarer Pedersen at han ikke har lyst til å si så mye.

Han forteller at han og Klæbo har kommet godt i gang med skitestingen etter sesongen, samt at de har fått lagt planer for de neste fire årene.

– Det jeg kan si, er at Johannes og jeg har en god dialog rundt en plan som strekker seg over de neste fire årene over OL i Italia. Den planen og dialogen hadde vi også før OL i Beijing. Etter OL ble denne planen ajourført, så får vi se om vi greier å realisere planen eller om den må endres.

Avslår intervju

Langrennssjef Bjervig har avslått å stille til intervju eller svare på noen spørsmål om temaet. Han skriver i en sms til VG at han ikke ønsker å kommentere medarbeidere i mediene.

Smøresjef Stein Olav Snesrud håper å ha smøreteam-kabalen klar neste uke og at dialogen med Pedersen «er god».

Han svarer slik på spørsmål om det har vært en konflikt mellom Frode Pedersen og smøreteamet rundt hvordan han har utført jobben sin:

– Jeg svarer ikke på hva enkeltpersoner har gjort i jobben sin. Vi er ferdig med en evaluering, og syr sammen en gjeng og team som vi skal ha med fremover. Så må vi ta det derfra.

SMØRESJEF: Stein Olav Snesrud, her avbildet tilbake i 2019.

Fikk lovnad av ski-toppene

Managerpappa Haakon Klæbo letter imidlertid litt på sløret. Han har vært tett på forhandlingene med Skiforbundet den siste måneden og forteller at sønnen ennå ikke har skrevet under på en landslagskontrakt ennå.

Haakon Klæbo forteller at han fikk bekreftet av både leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, og langrennssjef Bjervig at de skulle tilrettelegge for at Pedersen skulle få fortsette som smører.

– Ingen blir god av krangling

Han forteller også dette:

– Det har vært visse utfordringer med forbundet om videre engasjement av Frode Pedersen. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på dette. Det må du nesten ta med landslagsledelsen, sier Haakon Klæbo og fortsetter:

– Jeg føler meg trygg på at dette blir ordnet opp, slik at Johannes kan begynne å bruke energi på det han skal holde på med. Ingen blir god av å bruke tiden på interne anliggende og krangling. Heller ikke skiløpere blir bedre av slikt.

VENTER MED SIGNERING: Johannes Høsflot Klæbo og pappa Haakon, her avbildet under et showrenn tilbake i 2018.

– Flott gjeng

Klæbo er fortsatt like tydelig på at at Pedersen er og skal være en av hans viktigste støttespillere. Forholdet de to imellom ble om mulig enda tettere under OL i Beijing sist vinter.

Med sprintlandslagstrener Arild Monsen satt på sidelinjen på grunn av koronasmitte, samtidig som faren Haakon og morfar Kåre naturlig nok var hjemme i Norge, ble Pedersen viktigst. Det var Pedersen som hadde den siste samtalen med 25-åringen før konkurransene.

– Jeg har derfor vært tydelig på at jeg ønsker å ha ham med videre inn i den neste fireårsperioden mot neste OL, sier Klæbo, som understreker at han har stor respekt for arbeidet som blir gjort i smøretraileren.

– Det er et lagspill hvor de ulike smørerne gjør hverandre gode. Det er en flott gjeng – som virkelig gjør sitt aller, aller beste for oss løperne. Jeg håper Norges Skiforbund gjør hva de kan for å få Frode tilbake i smøretraileren, noe som vil være helt avgjørende for hva jeg gjør fremover.