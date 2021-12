Etter to Tour de Ski-etapper: Her er fem opp- og nedturer

OM LANGRENN: To etapper av Tour de Ski er over. To etapper som nesten like mye har vært OL-uttak som verdenscupkonkurranser for de norske. Litt klokere er vi blitt.

Pål Golberg var ikke tatt ut til OL før Tour de Ski. Trener Arild Monsen (t.h.) kan her gratulere ham med pallplassen på 15 kilometeren, og kanskje også kom det et aldri så lite hint om at han allerede er OL-klar.

En rekke av de allerede OL-uttatte langrennsløperne står over (Therese Johaug, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Maiken Caspersen Falla). De som ennå ikke var klarert for Beijing-tur, måtte vise seg frem.

Etappene i Lenzerheide gikk i OL-øvelser, og det ble konkurrert på 1500 meter over havet. OL i Beijing går som kjent på rundt 1700 meter. Langrennsledelsen hadde på forhånd gjort det klart at det var i disse to rennene potensielle OL-kandidater måtte vise seg frem.