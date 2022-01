NRK-kommentator i isolasjon – usikker på OL: – Det er en smertegrense

OBERSTDORF/OSLO (VG) Coronasmitte i NRK-teamet gjør at kommentatorduoen Jann Post (41) og Torgeir Bjørn (57) må oppholde seg på hotellrommet til midten av januar. Det kan få konsekvenser for deres tilstedeværelse i OL i Beijing.

ISOLERT: Jann Post har fått kommentatorutstyret i orden og er klar til å kommentere mandagens renn i Val di Fiemme fra hotellrommet i Oberstdorf. Torgeir Bjørn, til venstre, får ikke lov til å forlate hotellrommet selv om han ikke har testet positivt.

– Det ligger an til at man må ha noen endringer på det, fordi vi som nærkontakt automatisk blir satt 14 dager i isolasjon. Det blir i hvert fall ikke noe under det, så det blir nok noen endringer for meg, sier Torgeir Bjørn på telefon fra hotellrommet utenfor Oberstdorf i Tyskland.

Når duoen i utgangspunktet skal være ute av isolasjonen, er det kun drøyt to uker igjen til de etter planen skal reise til Beijing og kommentere på radio for NRK.

– Jeg håper vi ikke blir sittende altfor lenge, for avreise til OL er i slutten av januar, så vi har ikke så mye tid, sier Bjørn.

– Planen var hele tiden å dra til OL, men vi kommer nok til å vurdere situasjonen nøye utover i januar om det blir konklusjonen fortsatt. Vi må ta en avgjørelse på det i løpet av de neste ukene. Vi kan ikke sitte flere uker i isolasjon i Tyskland og så rett til Kina og være der i ukevis, så det er en smertegrense der på hva som er greit, sier Bjørn, som legger til at det ikke er vits å spekulere for mye.

KOMMENTATORDUO: Jann Post og Torgeir Bjørn under rulleskirennet Ragde Charge i Oslo i september.

Redaksjonssjef i NRK, Anders Sårheim, forteller til VG at de umiddelbart fikk beskjed om at nærkontaktene må 14 dager i karantene. Alle har blitt testet og avventer svar.

– Vi har dialog for å gå opp løpet for videre testing og rammer for hvordan vi skal håndtere karantenen de neste dagene. Plan A er at de er hjemme igjen i midten av januar. Da er det fortsatt nesten to uker til avreise i OL, men så får vi ta en vurdering. Det er ikke sånn at det direkte ødelegger planene, men vi må høre hva de selv sier, sier Sårheim – og legger til:

– Men det er ikke hovedfokus nå. Nå er det fokus på at de skal ha det bra der nede, og vi er veldig glad for at de etter forholdene har det bra.

Mandagens renn i italienske Val di Fiemme, som dekkes på NRKs radiokanaler, kommenteres fra rommet.

– Jeg har akkurat fått tilbake kommentatorutstyret mitt som hadde stått i bua i Oberstdorf, så nå skal jeg være klar for kommentering i morgen. Det har vært dagens lille prosjekt, sier Post til VG.

Jann Post skulle egentlig ha vinterens eneste frihelg om en uke. Den tilbringes nå på et hotellrom i Oberstdorf som følge av Tysklands strenge regler for de som regnes som nærkontakter.

Han forteller at han føler seg litt sår halsen, men håper at det skal gå bra. Testene får de trolig svar på mandag.

– Foreløpig synes jeg mest synd på kona som må ta seg av alt hjemme, mens jeg sitter her på rumpa i Oberstdorf. Det er der den største bekymringen ligger, sier Post.

– Det er mye å organisere. Jeg har fått litt hjelp til å få tilbake litt utstyr som ski, sko og staver som vi hadde i kommentatorboksen, og så har jeg fått litt mat av din kollega. Det er jo sånne ting som er kjærkomment, for karantenen kom akkurat idet alt ble stengt. Nå får vi i hvert fall mat på døren tre ganger i døgnet, sier Bjørn.

– Det er ingen ideell situasjon, men sånn er det, legger han til.

Planen var at Post og Bjørn skulle kommentere Ski Classics og kombinert hjemmefra.

– Det håper jeg fortsatt lar seg gjennomføre. Den helgen jeg garantert er her, om en uke, da skulle jeg ha fri. Det var vinterens eneste frihelg, så den ryker i hvert fall. Jeg har i det minste nok fri, sier Post.

– Jeg skulle gjerne tenkt meg å bruke den familien. Det er jo kjedeligere å snakke gjennom FaceTime enn å gå på skøyter, ski og være sammen på andre måter. Det kommer jeg nok til å kjenne på om en uke.

Han er likevel ved godt mot.

– Jeg har to bøker her som jeg heldigvis tok med meg, så har jeg et arsenal av podkaster som jeg endelig kan komme meg gjennom. Netflix skal nok også få kjørt seg, og et av dagens høydepunkt blir vel Chelsea – Liverpool. Foreløpig har jeg ikke kjedet meg et sekund, så det går bra, ler Post litt hest.