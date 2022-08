Klæbo reiser til USA - villig til å ta høyde-sjanse

TRONDHEIM (VG) Johannes Høsflot Klæbo er klarert for høydetur til USA etter skadetrøbbel. 25-åringen er ikke sikker på om det lønner seg til vinteren, men har stor tro på at han kan bli bedre til VM på hjemmebane i 2025.

TRØNDERSYMBOL: Johannes Høsflot Klæbo, en av Trondheims største idrettsprofiler, møtte VG til intervju på Kristiansten festning, et av Trondheims mest kjente bygg, som kong Christian V beordret opp på 1680-tallet.

I drøyt åtte uker har Klæbo blitt satt tilbake av en strekkskade i baksiden av låret, som enten har kommet av belastning eller eksplosive bevegelser. Det har gjort at det var usikkert om 25-åringen kunne reise på det planlagte høydeopphold til amerikanske Utah.

Men nå er det klart at han og manager-far Haakon reiser i helgen og blir i nesten fire uker.

– Konklusjon er at jeg drar fordi behandlingen på en slik skade er mange økter på hamstringen og rene styrkeøkter. Det har jeg fått en god og tilrettelagt plan på. Det er begrenset hva jeg får gjort treningsmessig uansett. Da kan jeg få kjenne på hvordan det er å bo på 2000 meter, sier Klæbo i et intervju med VG på Kristiansten Festning.

Skaden tar i snitt 8–12 uker å lege, og han har fått tommel opp fra trener-morfar Kåre Høsflot og helseteam til å dra til Utah, som ligger på rundt 1850 meter over havet. Klæbo planlegger også høydetrening i Mellom-Europa i midten av oktober, rundt jul og i januar. 25-åringen skiller seg ut fra lagkameratene når det kommer til høydetrening.

– Det er bedring på gang, men det (skaden) er en «seiglivet djevel», så det tar tid.

– Hvor viktig er det at du får dratt til høyden nå og ikke må endre planer?

– Denne høydebiten handler ikke nødvendigvis om effekten jeg får isolert sett i år, det er vanskelig å si om det lønner seg eller ikke. Men det er en tydelig prioritering frem mot det som skal skje i 2025, og jeg har lyst til å ha mine beste dager under VM i Granåsen da, sier trønderen.

– Om jeg må ta noen sjanser ved å dra til høyden for å lære mest mulig om egen kropp, er jeg villig til det. Det er derfor jeg velger å dra, for på sikt ser jeg en mulighet for å bli en bedre skiløper, fortsetter han.

– Skulle det gå skikkelig «ad undas», får jeg sette meg på flyet hjem igjen.

– Hvor mye tror du denne skaden påvirker det du skal gjøre i vinter?

– Vanskelig å si, forhåpentligvis ingenting. Jeg har vært nøye på å trene ordentlig når jeg først har trent, og prøvd å forbedre noen områder jeg er dårlig på. Selv om det ikke så sånn ut i går, har jeg staket mye og kjørt noen terskeløkter i skøyting på rulleski.

Klæbo ble torsdag nummer 38 på det 54 kilometer lange rulleskiløpet på Hitra under Toppidrettsveka. Lørdag går han etter planen 15 km i Granåsen.