Norske profiler fortviler med briter i krise: – Ekstremt synd

SANDNES (VG) Britenes langrennsprofil Andrew Musgrave (32) står for øyeblikket uten betalte trenere og uten samlingsdøgn med landslaget. Verst av alt: Han får trolig ikke gå alle konkurransene han vil til vinteren.

FÅR TRØBBEL: Storbritannias Andrew Musgrave, her sammen med trener Hans Kristian Stadheim (venstre) etter onsdagens Lysebotn Opp-konkurranse.

– Ja, det er krise, medgir Musgrave i samtale med VG, etter at han staket seg inn til tredjeplass i det knalltøffe klassiskrennet Lysebotn Opp onsdag ettermiddag.

Briten, som har preget topp ti-listene i både verdenscup og mesterskap de siste årene, smiler litt tappert. Han understreker at han er optimist av natur.

Men realiteten er for øyeblikket brutal, for både ham selv, Andrew Young og James Clugnet – trioen som danner det britiske langrennslandslaget.

Ikke minst for den norske trenerduoen som har ansvaret for dem, nemlig Hans Kristian Stadheim og Jostein Vinjerui, som ikke har fått betalt ut lønn siden juni.

Laget er – for denne og kommende sesonger – ikke i nærheten av å få de midlene de har hatt til rådighet den siste fireårsperioden fra det britiske forbundet og UK Sports, britenes svar på Olympiatoppen, etter at OL-resultatene ikke svarte til forbundets krav.

– Urettferdig

Det får norske landslagsløpere til å riste på hodet.

– Det er ekstremt synd, sier Simen Hegstad Krüger til VG etter at han selv smadret samtlige konkurrenter i skøyterennet Lysebotn Opp.

VANT: Simen Hegstad Krüger, her i intervjusonen etter seieren i Lysebotn Opp.

Lyn-gutten sier britene er et friskt tilskudd i langrenn, og synes det er «kjempekult» at de kjemper i toppen.

– Jeg vet jobben de har lagt ned i det laget. Jeg håper virkelig de får stablet på plass et opplegg. Det unner jeg dem. De fortjener å være med i dette sirkuset. Det må være ekstremt vrient å legge ned jobben som skal til når det er så mye usikkerhet.

Hans Christer Holund havnet bak Krüger og på annenplass i kraftprøvelsen innerst i Lysefjorden onsdag. Han sier nyhetene om den britiske er krisen er trist å høre.

– De gutta er like hardtsatsende som oss. Det er synd å se at de ikke på langt nær får et like godt opplegg som vi har. Det er urettferdig, sier han.

FØLER MED BRITENE: Hans Christer Holund, her etter onsdagens Lysebotn Opp under årets Blinkfestivalen.

Hyller trenerne

Musgrave benytter anledningen til å hylle trenerne sine som siden juni ikke har fått utbetalt lønn.

– Hans Kristian og Jostein har ikke hatt fast kontrakt etter vinteren. De har fått betalt per måned frem til juni, men ikke fått noe siden det. De har vært legender, rett og slett. De stiller begge opp og bidrar frivillig for å få på plass et opplegg for oss, sier Musgrave.

Denne uken er det imidlertid grunn til å smile. Musgrave er fornøyd, får trent med lagkompisene, gått tøffe konkurranser og vært en del av miljøet under årets Blinkfestival i Sandnes.

Men når han returnerer hjem til Trondheim kommende uke blir det en tilværelse i det uvisse.

GA ALT: Andrew Musgrave, her etter å ha forsert 7,5 kilometer, 640 høydemeter og en snittstigning på ti prosent i rennet Lysebotn Opp.

Kort fortalt har de britiske langrennsløperne gjennom GB Snowsport, britenes skiforbund, et budsjett som består av én særdeles viktig inntektsstrøm. Det er fra UK Sport, tilsvarende Olympiatoppen i Norge, som altså deler ut penger til olympiske og paralympiske idretter.

UK Sport har også et såkalt «world class»-program som britisk langrenn har vært en del av inntil denne våren. Et program som ifølge Musgrave gjør at du ikke bare kan drive en landslagssatsing, men en «sykt bra» satsing.

– Men det er krav om å levere i mesterskap. De ser stort sett på fire år, en OL-syklus, av gangen. Leverer du dårligere i henhold til oppsatt plan, så kan du miste de pengene.

Ifølge Musgrave handler det om å vinne, havne på pallen eller bli blant de åtte beste i mesterskap. 32-åringen har selv levert minst et topp åtte-resultat i hvert mesterskap siden sist OL i Pyeongchang i 2018. Men OL i Beijing sist vinter ble et unntak for både ham selv, Young og Clugnet.

Frykter for VM

Derfor har det vært stor usikkerhet rundt hva som ville skje med laget etter OL. Etter mye om og men, fikk laget denne uken vite at langrenn ikke er en del av UK Sport «world class»-program.

Forbundet har likevel litt midler, men det skal fordeles på flere idretter og er langt mindre enn hva de har fått tidligere.

– Vi vet at det vi kan få i beste fall ikke er i nærheten av nok til å drifte laget med en trener, en smører og få sendt utøvere på renn. Vi vet allerede nå at det ikke blir samlinger i høst. Vi skal klare å komme oss på renn, men ikke en hel verdenscupsesong. Og kanskje heller ikke VM i Planica, sier Musgrave, som fortsetter:

– Men jeg vil ikke sutre. For jeg vet at idrett handler om å prestere. Vi visste at OL var jækla viktig. Det er sånn toppidrett fungerer. Samtidig har vi gode skiløpere og kan være et skikkelig godt lag. Vi har vært på pallen flere ganger. Det er synd om vi ikke får delta i verdenscupen fordi vi ikke har råd til det ...