TV-selskapene slåss om rettighetene. Likevel ser færre sport på TV.

Salg av TV-rettigheter har gitt penger til idretten. Til gjengjeld har seertallene falt.

349 000 seere så Stine Skogrand og resten av håndballjentene spille sin første EM-kamp.

17 minutter siden

Skrudde man på fjernsynet på en av de langt færre kanalene man hadde tilgjengelig en lørdag ettermiddag for 30 år siden, var det ikke usannsynlig at man fikk med seg en tippekamp, et verdenscuprenn eller kanskje til og med et mesterskap.

Dagens medietilbud har gitt økt konkurranse til sport på TV. For en del av idrettene har dette ført til færre seere.